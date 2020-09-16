Завершился ремонт тоннеля рядом с аэропортом Внуково

Одним из 19 тоннельных объектов, которые должны были отремонтировать в столичном регионе до конца года, стал тоннельный комплекс возле аэропорта Внуково. О завершении капитального ремонта этого дорожного объекта рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства Москвы.

В тоннеле длиной более одного километра, который был введен в эксплуатацию в 2005 году, обновили гидроизоляцию железобетонных конструкций, заменили дренажные трубки и металлические крышки, провели ремонт систем электрообогрева дренажных лотков, заново сделали облицовку стен, отремонтировали систему видеонаблюдения.

"Капитальный ремонт проводился на участке движения поездов аэроэкспресса, следующих до аэропорта Внуково. Он начался в конце мая 2019 года. Все работы были организованы в ночное время, что позволило провести ремонт, не нарушая движения аэроэкспрессов", - заявили в пресс-службе ведомства.