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16.09.2020 08:41
Рубрика: Спорт

Высота Ольги Дрейко

Чемпионка мира победила коварную болезнь благодаря людской признательности и доброте
Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 208(8262)
Рослая, стремительная, с "пружинами" в ногах, она взяла в жизни не одну высоту - спортивную, тренерскую, духовную. Ольге Дрейко благодарны тысячи воспитанников. Именно они подарили чемпионке шанс на новую жизнь.
Ольга Дрейко: После возвращения домой мне хотелось обнять каждого встречного на улице, расцеловать, сказать "Спасибо!". Фото: Владимир Межов Ольга Дрейко: После возвращения домой мне хотелось обнять каждого встречного на улице, расцеловать, сказать "Спасибо!". Фото: Владимир Межов
Ольга Дрейко: После возвращения домой мне хотелось обнять каждого встречного на улице, расцеловать, сказать "Спасибо!". Фото: Владимир Межов

Ничего кроме любви

Городской стадион в Свободном окутала мелкая морось. Женщина в яркой ветровке ровным голосом говорила юной спортсменке в секторе для толкания ядра:

- Оля, девочка моя. Давай еще один подход. Только без волнения - так, как ты умеешь!..

Та покорно слушалась, что есть силы метая тяжелый спортивный снаряд снова и снова.

- Вот! Молодец, отлично! Я знала, что ты сможешь! - воскликнула тренер Ольга Дрейко.

Мы присели на скамейку трибуны стадиона.

- Оля Батырева хоть и двукратная чемпионка России по толканию ядра, но в душе большой ребенок. Поэтому кроме любви и внимания она ничего не воспринимает, - улыбаясь, поясняет Ольга Николаевна.

Тренер прекрасно знает - чтобы из детей получались настоящие спортсмены, чемпионы, необходимы три компонента: божий дар, большой труд и бесконечная любовь. Все это есть и у Дрейко.

Ольга Николаевна считает, что на ее судьбу колоссальное влияние оказал отец-фронтовик. Израненный, он ходил с трудом. Но силы духа в нем было немерено.

- Папа фантастически любил жизнь. Он привил это чувство мне, - говорит она.

Оля росла тихой и застенчивой, зачитывалась Ремарком и любила мечтать. От природы ей досталась необыкновенная легкость и подвижность. Взрослые часто в шутку спрашивали: "Оля, сколько в тебе батареек?".

Девчонку в детстве преследовали бронхиты, однако физкультура была ее любимым предметом.

Идею серьезно заняться спортом подал отец. Тогда в Свободном работал блистательный тренер Валентин Петрович Шкап. С первых занятий он дал Оле крылья.

Среднюю школу она окончила, имея звание кандидат в мастера спорта по прыжкам в высоту. Ее достижение - 171 сантиметр.

После выпускного бала Ольга вернулась домой и, сменив красивое платье на спортивный костюм, поспешила на поезд. В Челябинске ее ждали всероссийские соревнования.

Ступеньки спорта

В знаменитый на весь Советский Союз Ленинградский государственный институт физической культуры имени Лесгафта Дрейко поступила легко.

- Сплошные соревнования, сборы и тренировки! Ну что может быть лучше? - задорно улыбается Ольга Николаевна.

Она серьезно занялась многоборьем. Толкание ядра, метание копья, любимые с детства прыжки в высоту. К ней пришел настоящий спортивный успех.

С 1982 пo 1990 гoды Ольга Дрейко вxoдилa в cocтaв cбopнoй CCCP. В 1982-м выиграла кpyпнeйшие мeждyнapoдные легкоатлетические copeвнoвaния - Meмopиaл бpaтьeв Знaмeнcкиx, а в 1985-м - Кyбoк миpa в далекой Aвcтpaлии.

- Ольга Николаевна, а звездная болезнь была? - спрашиваю я.

- Только маленькие симптомы. Но они быстро прошли, благодаря папиному воспитанию, - замечает тренер.

Спорт стал ее профессией, в которой она заняла высокую ступеньку. Ольга Дрейко жила в просторной квартире в самом центре города на Неве.

С 1982 пo 1990 гoд Ольга Дрейко вxoдилa в cocтaв cбopнoй CCCP, выигрывала Meмopиaл бpaтьeв Знaмeнcкиx и Кyбoк миpa по легкой атлетике

В разломном 1991 году из родного Свободного пришла весть о том, что мама слегла с онкологическим заболеванием, а отец слабеет на глазах.

Ольга Николаевна не раздумывая оставила отлаженную, полную перспектив жизнь и вернулась в город детства. Несколько месяцев металась между областным онкодиспансером, где умирала мама, и домом, где таял отец.

После смерти родителей приняла решение остаться в Свободном: "Здесь все родное, понятное". Пошла работать в спортивную школу. Встретила свою судьбу. Василий работал врачом. Два взрослых человека поняли, что дальше нужно идти по жизни вместе.

Через год у них родилась Анечка. Ольга Николаевна горела на любимой работе, растворяясь в воспитанниках, которых она называет неизменно: "Мои дети".

Ее подопечные влюблялись в спорт, добивались успеха. Один штрих: только в 2018 году ребята из Свободного 132 раза занимали призовые места в городских, областных и окружных соревнованиях. Шесть учеников Ольги Николаевны входили в состав сборной Приамурья.

Она бежала по жизни, как на утренней разминке - легко и радостно.

Любящая семья, радующие воспитанники. По родному городу нельзя пройти и ста метров, не услышав веселое: "Здравствуйте, Ольга Николаевна!", но…

"Мама должна жить!"

Жизнь неожиданно дала трещину в августе 2019-го. Тяжесть в желудке, которую она считала банальным гастритом, неожиданно оказалась большой раковой опухолью.

- У вас нашли атипичные клетки,- ровным голосом объявил ей доктор, посмотрев результаты обследования.

- Фраза про землю, которая уходит из-под ног - это не метафора. Я в одну секунду потеряла опору, - тихо говорит Ольга Николаевна.

"Мама должна жить!" - ее дочь стала бить во все колокола. Социальные сети Свободного вздрогнули.

Ольга Николаевна признается, что зарыдала, когда тягостную тишину стали разбивать звуки sms-сообщений, извещающих о поступлении денег на банковскую карту. За несколько месяцев люди собрали без малого восемь миллионов рублей на лечение Дрейко.

В Южной Корее она прошла несколько курсов химиотерапии. Изучивший результаты исследований строгий профессор вынес вердикт, о котором она молилась беспрерывно: "Вам можно делать операцию".

Ольга Николаевна встала на ноги через несколько часов после пробуждения от наркоза. Увидев в коридоре русскую пациентку, удивленный хирург поднял вверх большой палец правой руки.

Корейские врачи сказали, что никаких метастазов нет. Она вернулась в Свободный перед самым закрытием границ из-за пандемии COVID-19. Доктора, предвидя это, дали пациентке необходимые лекарства, которые она принимала дома.

- Верите ли, но после возвращения мне хотелось обнять каждого встречного на улице, расцеловать, сказать "Спасибо!". Но люди ходили в масках, а у меня сил не было на объятья, - смущенно улыбается Ольга Дрейко.

Всех кормлю и всех люблю!

Первым признаком выздоровления стал забытый за время болезни аппетит. Неспешно стали возвращаться потерянные килограммы.

- Ушло 19, но пять я уже набрала, - улыбается Ольга Николаевна.

Главный маркер успешного восстановительного периода - острое желание работать, дышать воздухом самого лучшего стадиона в мире.

- Врачи, осмотрев меня, дали добро, - говорит тренер.

Она признается, что с удвоенной силой взялась за любимое дело. На работе так увлекается, что напрочь забывает о болячке. "Отдает долги" и домашним.

- Варю, пеку, стряпаю. Стараюсь, чтобы было вкусно. Всех кормлю и всех люблю, - улыбается Ольга Николаевна.

Ее спасение - вернувшийся бумеранг любви, тепла и сердечности, которые она десятилетиями отдавала детям.

- Заглянув смерти в глаза, жить хочешь так, чтобы все бурлило, - говорит тренер.

Прямая речь

Владимир Константинов, мэр города Свободный:

- Ольга Николаевна Дрейко - это не только выдающаяся спортсменка, которая добилась высших результатов. Она воспитала чемпионов Амурской области, Дальнего Востока и России. У жителей нашего города она пользуется заслуженным уважением и непререкаемым авторитетом.

Она прекрасный, открытый и радушный человек, о котором все отзываются в превосходной степени. Когда ей потребовались деньги на дорогостоящее лечение за границей, в считанные часы откликнулись жители города и бывшие ученики, живущие по всей России. Хочу пожелать Ольге Николаевне здоровья, долгих лет и успехов в воспитании новых чемпионов.

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