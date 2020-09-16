Хабаровск и Санкт-Петербург свяжет прямой авиарейс

В Хабаровске открывается новый авиарейс, который свяжет краевой центр с Санкт-Петербургом. Перелетов без пересадок между двумя городами не было пять лет, сообщили "РГ" пресс-секретарь аэропорта Анастасия Хаустова.

Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines совместно с Pegas Fly с 26 октября. Отправиться в северную столицу теперь можно два раза в неделю - в понедельник и четверг на самолете Boeing 767-300, который вмещает 290 человек.

"Надеемся, что прямой круглогодичный рейс сохранится в расписании на долгое время, и наши пассажиры обязательно оценят его удобство, ведь у многих хабаровчан в Санкт-Петербурге живут родные и друзья, а летом город на Неве является популярным среди дальневосточников туристическим направлением", - отметил генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик.