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16.09.2020 11:18
Рубрика: Спорт

И. о. главного тренера "Амура" сдал положительный тест на COVID-19

Текст: Максим Домчев

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского "Амура" Павел Торгаев сдал положительный тест на коронавирус.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
"Динамо" выиграло уже второй матч подряд в КХЛ

Как сообщается на официальном сайте клуба, первичный тест на COVID-19 дал положительный результат. Подтвержденным этот результат может считаться только после проверки Роспотребнадзором.

Павел Торгаев находится в изоляции под наблюдением медицинских работников в соответствии с требованиями КХЛ и Роспортребнадзора.

В связи с этим на тренерском мостике команды произошли изменения. В следующем матче против рижского "Динамо" чемпионата Континентальной хоккейной лиги командой будет руководить Олег Филимонов.

В регионах Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Хоккейные клубы "Амур" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Пандемия коронавируса COVID-19

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