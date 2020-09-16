И. о. главного тренера "Амура" сдал положительный тест на COVID-19

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского "Амура" Павел Торгаев сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте клуба, первичный тест на COVID-19 дал положительный результат. Подтвержденным этот результат может считаться только после проверки Роспотребнадзором.

Павел Торгаев находится в изоляции под наблюдением медицинских работников в соответствии с требованиями КХЛ и Роспортребнадзора.

В связи с этим на тренерском мостике команды произошли изменения. В следующем матче против рижского "Динамо" чемпионата Континентальной хоккейной лиги командой будет руководить Олег Филимонов.