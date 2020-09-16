Многодетные семьи в Бурятии освободили от транспортного налога

Семьи Бурятии, в которых растут трое и больше детей, теперь могут не платить транспортный налог. Соответствующий закон принял Народный хурал республики.

Под его действие попали легковые автомобили, мощность которых не превышает 200 лошадиных сил. Это связано с тем, что многодетные семьи, как правило, покупают транспортные средства повышенной вместимости - микроавтобусы или минивэны.

Доходы, которые потеряет бюджет республики в связи с принятием закона, составят четыре процента от общего объема поступлений по транспортному налогу. Если переводить их в деньги, то это по 30 миллионов рублей ежегодно. Тем не менее депутаты сошлись во мнении, что поддерживать большие семьи крайне важно. Более того, некоторые из них предложили смягчить ограничения по лошадиным силам.

Воспользоваться льготой сможет лишь один из членов семьи. Поэтому, если каждый из супругов имеет по машине, им придется выбирать. По статистике, в Бурятии насчитывается 20 тысяч многодетных семей. Автомобили с мощностью до 200 "лошадей" есть примерно у четверти из них.

Налоговые льготы для многодетных семей предложил Владимир Путин во время прошлогоднего Послания Федеральному Собранию. И в Камчатском крае, Магаданской, Сахалинской и Амурской областях это уже сделали.