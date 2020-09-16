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На "Кинотавре" показали фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова "Пугало" - впервые в истории лента из Якутии вошла в программу фестиваля. Это большой успех. И хорошо, что теперь сами кинокомпании стремятся отснять свои ленты в регионах.
На Кубани сейчас идут съемки пяти кинокартин, одна из них - романтическая комедия "Рашн Юг". Фото: Леонард Соловатов

Одним из первых в России закон о рибейте - частичной компенсации затрат на производство фильмов - приняли в Калининградской области. Проектам компенсировали до 20 процентов из областного бюджета, а в августе этого года максимальную сумму увеличили до 40 процентов. Компенсацию получил сериал "Желтый глаз тигра", рассказывающий о янтарной отрасли. Фильм сработал как хорошая реклама региона. Телесериал увеличил поток туристов.

Региональная экономика тоже в плюсе. Руководитель "Фестивальной дирекции" региона Ольга Каверзина признается: компании намерены потратить на различные услуги во время съемок в области почти 450 миллионов рублей. Речь идет об аренде оборудования, проживании, других расходах. Среди ярких калининградских проектов - фильм "Отель", работу над которым режиссер Александр Балуев завершил летом. А 30 августа начались съемки фильма "Пласт" с участием Владимира Вдовиченкова.

Наряду с Калининградом привлекательным местом для киношников стала и Ульяновская область, которая возвращает кинопроизводителям до 30 процентов вложенных денег. Так, например, один съемочный день популярного сериала "Морские дьяволы" в 2017 году обошелся в среднем в 600 тысяч рублей. Было снято множество эпизодов в аэропорту, на авиазаводе "Авиастар", в акватории Волги близ нового моста через Волгу.

На Кубани после принятия закона о рибейте, позволяющего кинокомпаниям вернуть до 20 процентов от затрат на съемки в регионе, сразу же запустились пять кинопроектов. В Геленджике завершились съемки телевизионного фильма под рабочим названием "Дорогие дети" по заказу телеканала "Россия 1". Здесь же продолжается работа над комедийным сериалом "Отпуск". А сейчас приступили к съемкам еще одного полнометражного фильма под рабочим названием "Рашн Юг". Картина расскажет про студента, отправившегося в черноморский городок вслед за любимой, чтобы покорить ее сердце.

Фото: ОРКФ "Кинотавр"
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Местные власти считают, что система компенсаций повышает инвестиционную и туристическую привлекательность Кубани, помогает создавать рабочие места, увеличивает налоговые поступления в бюджет. Производство фильма - дорогое удовольствие и требует множество специалистов - от осветителя до гримеров и операторов. И куда проще нанимать кадры на местах.

В Мурманской области и вовсе учрежден Центр развития кинопроизводства. Здесь также было принято решение о возмещении 30 процентов от всех расходов на производство фильмов, которые будут сниматься на территории Кольского полуострова. В регионе уже началось производство четырех кинокартин. Среди них "Велга" режиссера Анастасии Нечаевой и "Туман" Наталии Гугуевой.

В Свердловской области закон о частичном возврате вложенных денег пока еще думают принять, но власть поддерживает местное кинопроизводство иными способами. Так, в программу "О развитии культуры" до 2024 года заложено финансирование производства документальных фильмов и анимационных фильмов для детей. Власти оказывают и поддержку кинематографистам в случае необходимости проведения съемок на Среднем Урале. В качестве недавних примеров - картина Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", для съемок которой было предоставлено все необходимое.

Во многом благодаря поддержке властей "на плаву" держится и Свердловская киностудия - единственная крупная кинофабрика, сохранившаяся в российских регионах. По словам Михаила Чурбанова, директора киностудии, тут началась работа по развитию центра услуг съемочным группам, как российским, так и зарубежным. В прошлом сезоне на Урале уже снималось несколько фильмов и сериалов. Но и производители, и представители власти понимают, что реализовать потенциал региона безусловно поможет региональный закон о рибейте.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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А вот якутский опыт показывает, что региональный кинобум возможен и без рибейтов - за счет энтузиазма местных киностудий и поддержки властей региона. В нынешнем году по поручению главы Якутии Айсена Николаева на поддержку создателей кино впервые выделено 80 миллионов рублей, и отныне такая сумма будет вкладываться в бюджет ежегодно. Есть скептики, считающие, что погоня за грантами не лучшим образом отразится на качестве работы кинематографистов, подкупающих зрителя искренностью. Но пока... очередная новость: лента "Иччи" якутского режиссера Костаса Марсаана включена в основную программу международного кинофорума в испанском Сиджесе - крупнейшего мирового фестиваля фильмов ужаса и фантастики.

Несмотря на то что до последнего времени киноиндустрия здесь развивалась без государственной поддержки, только художественных полнометражных фильмов за 10 лет отснято более ста. Съемочные группы нередко состоят из непрофессиональных режиссеров и самодеятельных артистов. Но эти режиссеры, возникающие вроде бы ниоткуда, сразу становятся звездами.

- Якутский кинематограф появился из феномена внутренней национальной культуры и благодаря наличию стойкого якутского объединения независимых кинотеатров, которые активно работают, - объясняет "РГ" директор журнала "Искусство кино" Владимир Кочарян. - Сначала в них начали показывать местные низкобюджетные, какие-то дурацкие комедии и мелодрамы. А когда на эти кинопоказы неожиданно стали набиваться полные залы и окупаемость фильма возросла в десятки раз, количество стало переходить в качество. За это время нанимались профессионалы-специалисты, шло обучение своих кадров, закупалось современное оборудование, все это множилось на культурный потенциал... И в итоге мы имеем признание на мировой арене.

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