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16.09.2020 21:37
Рубрика: Общество

Формат заботы

На Сахалине открыли уникальный медицинский центр
Текст: Ольга Неверова
Российская газета - Спецвыпуск № 209(8263)
В столице Сахалинской области 11 сентября открылся высокотехнологичный центр профилактических медосмотров.
Для обследования пациентов центр оснащен самым современным оборудованием. Фото: Александр Корольков Для обследования пациентов центр оснащен самым современным оборудованием. Фото: Александр Корольков
Для обследования пациентов центр оснащен самым современным оборудованием. Фото: Александр Корольков

Это новое структурное подразделение, аналогов которому в стране пока нет. Оно было создано на базе консультативно-диагностического центра в Южно-Сахалинске. В нем сахалинцы старше 65 лет могут пройти широкий спектр различных обследований. Причем гораздо шире, чем при уже привычной диспансеризации. Всего за 3-4 часа можно сдать все необходимые анализы, пройти низкодозную компьютерную томографию органов дыхания, денситометрию, ЭКГ, ультразвуковое исследование брюшной полости, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, гастроколоноскопию под общим обезболиванием, выполнить МРТ.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Новый формат обследования предложили именно пожилым сахалинцам, потому что они длительное время находились в изоляции и до сих пор им попасть в поликлинику достаточно сложно - ситуация по коронавирусной инфекции остается напряженной. Теперь у них появилась возможность пройти углубленное комплексное обследование с использованием высокотехнологичных методов диагностики.

Получить направление на углубленный медосмотр можно у участкового терапевта в полликлинике по месту жительства

Для прохождения профилактических осмотров в новом центре выделено целое крыло с отдельным входом. Это позволит разграничить потоки пациентов, что особенно важно в период пандемии. Приехать в центр могут пациенты изо всех районов области. Заключение экспертов с рекомендациями и назначениями будет готово на следующий день. При подозрении на заболевание врачи направят на дальнейшее обследование и лечение.

4 часа потребуется на полное обследование в новом центре

Комплекс медицинских процедур представители старшего поколения смогут проходить ежегодно. Получить направление на углубленный медосмотр можно в поликлинике по месту жительства у своего участкового терапевта. Записаться на него можно и самостоятельно - через "горячую линию". В перспективе власти области планируют открыть еще один подобный центр на севере острова.

В регионах Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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