Почему Сахалинская область пересаживается на белорусский транспорт

В Сахалинской области в скором времени могут появиться городские автобусы, самосвалы и спецтехника на газомоторном топливе от белорусских производителей. Представители заводов братской страны посетили островной регион, чтобы презентовать бизнесу, коммунальным службам, транспортным предприятиям и аграриям обновленную линейку машин и оборудования. Теперь область собирается сформировать запрос на поставки экологичной техники.

Ровно три года назад на Солнцевском угольном разрезе побывал и Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Евгения Гусева/ Комсомольская правда

Казалось бы, где Беларусь и где Сахалин! Но в том-то и дело, что для партнерских отношений, ведущих к взаимной выгоде, преград не бывает. Логистические проблемы, как показывает практика, вполне успешно решаются.

- Опыт и технологические решения белорусских партнеров широко востребованы в сферах сельского и жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, а также в угольной отрасли региона. К примеру, в парке Сахалинской области задействовано более 600 единиц техники марки МАЗ, - подчеркивает министр экономического развития далекого российского региона Алексей Успенский.

Как рассказали "СОЮЗу" в "Восточной горнорудной компании", на Солнцевском угольном разрезе - ключевом угледобывающем активе предприятия - давно используют машины БелАЗ. Для их обслуживания здесь же, на месте, сформировали склад запчастей и расходных материалов, что дает возможность оперативно проводить ремонт.

Среднесуточная норма по перевозке угля на разрезе доходит до 30 тысяч тонн - справиться с такими объемами можно лишь с помощью мощной и надежной техники. С начала 2020 года парк автомобилей пополнили 14 новых самосвалов марки БелАЗ грузоподъемностью 220 тонн каждый. Теперь здесь задействовано 95 машин белорусского производства - почти 65 процентов общего количества. Это настоящие трудяги, и относятся к ним с соответствующим уважением. В канун Дня Победы на Солнцевском угольном разрезе одному из БелАЗов, экипаж которого победил в корпоративном соревновании, присвоили имя шахтера - героя Великой Отечественной войны Михаила Купреева.

С начала 2020 года на Солнцевском угольном разрезе парк техники пополнили 14 новых самосвалов марки БелАЗ грузоподъемностью 220 тонн каждый

Закупка техники на газомоторном топливе станет новым шагом в развитии сотрудничества сахалинцев и белорусов.

- Перед нашей областью стоит четкая задача - повысить экологичность транспорта. Помогает в этом его перевод на газ. В данном направлении сейчас и работают предприятия в Беларуси, - объясняет Алексей Успенский.

По словам представителей белорусских компаний, для техники на газе на заводах стараются обеспечить надежность и усиление конструкции.

- Мы добиваемся значительных результатов по запасу хода и расходу топлива. Это позволяет нам по соотношению цена-качество и стоимости владения конкурировать с основными производителями, - замечает первый заместитель коммерческого директора ОАО МАЗ - УКХ "Белавтомаз" Борис Мущинский.

Тем временем

В конце 2018 года в селе Раздольном Сахалинской области был введен в эксплуатацию животноводческий комплекс, построенный с нуля в рамках российско-белорусского аграрного проекта. В числе объектов возведен и агрогородок на 50 домов для работников молочно-товарной фермы. Сейчас все дома заселены, а на ферме кипит работа.

- Необходимо наращивать поголовье и выходить на проектные мощности, - поясняет директор предприятия Иван Ковтун. - В этом году мы намерены получить 6400 тонн молока...

Недавно удалось решить вопрос с его переработкой. На агрокомплексе появились своя небольшая овощная теплица, 20 гусей и пасека. В ближайших планах - выкопать пруд для рыбы, сделать конюшню, построить гостевой дом и баню...