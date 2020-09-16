Правительство РФ расширило границы ТОР "Забайкалье"

Границы территории опережающего развития "Забайкалье" расширили для включения двух новых проектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ также разрешает заниматься инвесторам ТОР новыми видами экономической деятельности, в том числе металлургическим производством, информационными технологиями и другим.

- Расширение границ территории опережающего развития "Забайкалье" обеспечит создание дополнительно не менее 220 рабочих мест и привлечет не менее 48,4 миллиона рублей частных инвестиций. Учитывая, что с момента создания ТОР в Забайкалье прошло чуть более года, мы отмечаем высокую активность инвесторов, что благотворно сказывается как на развитии экономики края, так и на благосостоянии населения, - приводятся на сайте минвостокразвития слова главы ведомства Александра Козлова.

Новыми инвесторами ТОР станут компании "МТ Забайкальск" и "Тор Мет". Первая создаст универсальный комплекс транспортной инфраструктуры для перевалки и хранения грузов. Вторая займется производством хозяйственных и промышленных изделий из бывших в употреблении и негодных рельсов без переплавки.

Всего на территории Дальнего Востока действует 21 территория опережающего развития, резиденты которых создадут 75 тысяч рабочих мест. Общий объем заявленных ими инвестиций превысил 2,9 миллиарда рублей.