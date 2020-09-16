В Чите открылся первый центр цифрового образования

В центре цифрового образования "IT-куб", который накануне открылся на базе гимназии N 21 в Чите, детей и подростков научат программированию, разработке VR/AR-приложений, работе с "большими данными" и другим цифровым навыкам, востребованным современным миром.

Учить детей и подростков будут по шести направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, основы алгоритмов и логики, программирование роботов, кибергигиена и большие данные. По словам директора "IT-куба" Тараса Метельского, алгоритмика и робототехника ориентированы на школьников младших классов.

- Сейчас дети знакомятся с информационными технологиями очень рано. У всех есть современные смартфоны и планшеты, и эту тягу к гаджетам мы направим в нужное русло. Ребенок получит базу знаний для тог,о чтобы выбрать свое направление в дальнейшем, - пояснил он.

Он надеется, что со временем "IT-кубы" помогут Забайкалью с решением кадрового вопроса: сейчас в регионе очень не хватает специалистов с навыками программирования, системного администрирования. "IT-куб" - это федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области IT-технологий, центр открыт в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда", который является частью нацпроекта "Образование". Забайкалью на это было выделено 13 миллионов рублей федеральной субсидии. По словам замгубернатора Аягмы Ванчиковой, центр стал первым, но до конца 2022 года в разных районах региона появятся еще семь.