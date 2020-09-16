В Чите открылся первый центр цифрового образования

Новости

Назван виновный в ДТП с футболистом "Рубина" Иваном Игнатьевым 20:29
Иванович подписал контракт с "Вест Бромвичем" 20:22
В региональные больницы направили 3,5 млн единиц средств индивидуальной защиты 20:01
Под Ярославлем найдены убитыми две девочки 19:57
Мишустин обсудил с премьером Беларуси двустороннее сотрудничество 19:40
Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги 19:25
Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника 19:17
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 18:55
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 18:47
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 18:11
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 18:07
При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование 17:52
Младший брат Абэ возглавит министерство обороны Японии 17:51
В Мурманской области обрушился памятник подводникам 17:42
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Игрок "Краснодара" Урош Спайич отдан в аренду в "Фейеноорд" 17:39
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
Крымский мост в Москве поврежден проходившей под ним баржей 17:16
Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков 16:52
Путин передал наилучшие пожелания госпитализированному главе Тувы 16:43
Москву и Петербург объединит велотрасса длиной 1150 километров 16:36
Управдомы заплатят штраф владельцам частных домов за завышенную квартплату 16:35
Негосударственным пенсионным фондам запретят привлекать посредников 16:33
Михаил Ефремов нанял нового адвоката 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
16.09.2020 00:00
Рубрика: Общество

От айти не уйти

В Чите открылся первый центр цифрового образования
Текст: Анна Бондаренко ("Российская газета", Забайкальский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
В центре цифрового образования "IT-куб", который накануне открылся на базе гимназии N 21 в Чите, детей и подростков научат программированию, разработке VR/AR-приложений, работе с "большими данными" и другим цифровым навыкам, востребованным современным миром.

Учить детей и подростков будут по шести направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, основы алгоритмов и логики, программирование роботов, кибергигиена и большие данные. По словам директора "IT-куба" Тараса Метельского, алгоритмика и робототехника ориентированы на школьников младших классов.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю
В Забайкалье вор раздал нуждающимся около 800 тысяч украденных рублей

- Сейчас дети знакомятся с информационными технологиями очень рано. У всех есть современные смартфоны и планшеты, и эту тягу к гаджетам мы направим в нужное русло. Ребенок получит базу знаний для тог,о чтобы выбрать свое направление в дальнейшем, - пояснил он.

Он надеется, что со временем "IT-кубы" помогут Забайкалью с решением кадрового вопроса: сейчас в регионе очень не хватает специалистов с навыками программирования, системного администрирования. "IT-куб" - это федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области IT-технологий, центр открыт в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда", который является частью нацпроекта "Образование". Забайкалью на это было выделено 13 миллионов рублей федеральной субсидии. По словам замгубернатора Аягмы Ванчиковой, центр стал первым, но до конца 2022 года в разных районах региона появятся еще семь.

В регионах Общество Образование Власть Работа власти Регионы ДФО Забайкальский край

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
"Роскосмос" подготовит собственную миссию на Венеру
Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году