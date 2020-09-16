В Хабаровске начнут проводить операции, которые не делали 18 лет

В Хабаровском крае собираются возобновить проведение операций по пересадке почки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения региона Евгения Никонова.

Последняя такая операция в крае проводилась в 2002 году. После этого такие сложные вмешательства стали осуществляться только в Якутии. При этом опыт у хабаровских медиков колоссальный, трансплантации почки здесь делали с 1987 года.

Теперь практику собираются возобновить. Врачи уже прошли обучение в координационном центре по донорству органов в Москве, специализировались в Московском городском НИИ скорой помощи имени Склифосовского и в институте имени Шумакова. Осталось только докупить необходимое оборудование.

"Мы в процессе реанимации отделения трансплантации почки", - рассказал агенству врач-уролог краевой клинической больницы №1 Евгений Молчанов.

"Если в следующем году мы сделаем хотя бы десять трансплантаций, это уже большой шаг вперед. На закупку необходимого оборудования потребуется около 100 млн рублей, но этот вопрос решаемый, ведется работа, чтобы он был решен положительно", - добавил Евгений Никонов.

"Зеленый свет" хабаровским врачам уже дали столичные эксперты. По их мнению, местные медики готовы вернуться к забытой практике.

"Потребность велика, и врачи, и организаторы здравоохранения нацелены на то, чтобы программу возобновить", - отметил главный трансплантолог Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье.

Сейчас в операции по пересадке почки нуждаются около 400 жителей края.