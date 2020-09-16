В Хабаровске суд обязал минздрав купить для ребенка лекарство на 50 млн

В Хабаровске суд обязал министерство здравоохранения края обеспечить ребенка дорогостоящим лекарством.

По результатам проверки прокуратуры региона, несовершеннолетний является инвалидом с диагнозом - спинальная мышечная атрофия второго типа.

В первый год лечения больному требуется шесть флаконов препарата "Спинраза", а в дальнейшем по три упаковки в год. Данный препарат является одним из самых дорогих в мире - флакон стоит почти восемь миллионов рублей. Таким образом, уже сейчас требуется около 50 миллионов.

Исковые требования ведомства были удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило.