В Хабаровском крае отменили "шахматную рассадку в кинотеатрах

Кинозалы и театры возвращаются к обычному режиму работы. Там отменена "шахматная рассадка", то есть зрители теперь могут сидеть рядом друг с другом.

Тем не менее в учреждениях по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и пользоваться дезинфицирующими средствами.

О послаблении мер рассказали на оперативном штабе по коронавирусу в правительстве края. Руководитель Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева напомнила, что масочный и дезинфекционный режим остается в силе.

- Важно отметить корректную работу вентиляционной системы, кратность воздухообмена. Другими словами не допускается вторичное поступление воздуха в залы, он должен удаляться, - приводится на сайте правительства региона слова главы кравеого Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой.

В свою очередь председатель правления ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников заметил, что бизнес в городе начал постепенно выходить из кризиса, вызванного пандемией. Поэтому количество посетителей в заведениях общепита растет. В таких условиях логично было бы увеличить число посадочных мест за столом.

Напомним, все ограничения, введенные из-за коронавируса, в регионе отменили с 4 сентября. Однако носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками в общественных местах все равно нужно.

В общей сложности в крае COVID-19 диагностировали у 11059 человек, 8920 из них выздоровели, 97 скончались.