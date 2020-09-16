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16.09.2020 09:58

В Якутске пройдет "Северный форум по устойчивому развитию"

II Международный форум "Северный форум по устойчивому развитию" пройдет 27-30 сентября в режиме онлайн.

Северный форум по устойчивому развитию - постоянно действующая международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная идея форума - объединить креативные силы Арктики и Азии в решении проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики.

Основной темой Северного форума по устойчивому развитию, который пройдет в Якутске 27-30 сентября, определена "Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике".

Организаторами Форума являются правительство Республики Саха (Якутия), международная организация северных регионов "Северный Форум" и Северо-Восточный федеральный университет. Планируется участие в мероприятии представителей федеральных, национальных, региональных органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, международных, некоммерческих и общественных организаций, дипломатических миссий и торговых представительств иностранных государств в РФ, транснациональных компаний, государственных корпораций, субъектов малого и среднего предпринимательства, научных, образовательных учреждений, признанных экспертов в различных областях знаний.

В настоящее время тема индустриального освоения арктического шельфа и арктического судоходства все больше привлекает внимание различных стран, все более расширяется пространство научных исследований, в том числе глобальная проблема потепления климата в корне может изменить ситуацию.

В Арктическом регионе наибольший интерес вызывают перспективные маршруты через Северный морской путь и Северо-Западный проход. Также для развития Арктики нужно создать эффективную транспортную инфраструктуру: морские и речные порты, аэропорты, автомобильные, железнодорожные пути, магистральные трубопроводы.

Особая роль в развитии Арктики принадлежит авиации, в том числе, малой авиации, а также вездеходному транспорту.

На Форуме будут рассмотрены три аспекта развития транспортной инфраструктуры:

1. Региональные транспортные сети - системы жизнеобеспечения северных регионов. Развитие региональных систем как предпосылка формирования национальных транспортных систем;

2. Национальные транспортные коммуникации - связность территории Севера, Арктики с регионами России, обеспечение национальных интересов в арктических и в северных территориях. Развитие национальных транспортных сетей как предпосылка формирования международных. (Северный морской путь, автомобильные и железнодорожные пути);

3. Мировая логистика и развитие транспортных систем - проблемы международного транзита, формирование трансконтинентальных транспортных магистралей и интермодальных транспортно-логистических узлов (Северный морской путь, "Один пояс - один путь", Трансконтинентальная железнодорожная магистраль, Кросс Полярные авиалинии).

В рамках Северного форума по устойчивому развитию пройдут пленарное заседание, тематические секции, круглые столы, мероприятия рабочих групп Северного Форума и международных или иных организаций, презентации проектов, лекции, форсайт-сессии, мастер-классы.

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятия форума будут проходить в онлайн-формате.

Программа форума доступна на сайте nsdf.ru

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