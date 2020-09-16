В Приамурье полицейским пришлось стрелять для задержания пьяного гонщика

В Благовещенске сотрудники ДПС только с помощью стрельбы остановили нетрезвого водителя, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Экипаж, дежуривший ночью на улице, заметил, что один из автомобилей грубо нарушает правила движения. На требования полицейских остановиться, сидевший за рулем молодой человек лишь добавил скорость и попытался скрыться.

"Во время преследования стражи правопорядка неоднократно требовали от гражданина остановить машину, но он не реагировал. На автодороге Благовещенск-Бибиково инспекторы применили табельное оружие",- говорится в сообщении.

Патрульные прострелили колеса автомобиля и задержали нарушителя около гаражей.

Мужчину приговорили к административному аресту. Его машину отправили на охраняемую стоянку.