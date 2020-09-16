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16.09.2020 05:52
Рубрика: Происшествия

В Приамурье полицейским пришлось стрелять для задержания пьяного гонщика

Текст: Александр Ярошенко

В Благовещенске сотрудники ДПС только с помощью стрельбы остановили нетрезвого водителя, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

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Экипаж, дежуривший ночью на улице, заметил, что один из автомобилей грубо нарушает правила движения. На требования полицейских остановиться, сидевший за рулем молодой человек лишь добавил скорость и попытался скрыться.

"Во время преследования стражи правопорядка неоднократно требовали от гражданина остановить машину, но он не реагировал. На автодороге Благовещенск-Бибиково инспекторы применили табельное оружие",- говорится в сообщении.

Патрульные прострелили колеса автомобиля и задержали нарушителя около гаражей.

Мужчину приговорили к административному аресту. Его машину отправили на охраняемую стоянку.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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