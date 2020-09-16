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16.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5670 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтвердился 5670 случаев выявления коронавируса в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,1% без клинических проявлений.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 750
  • 2. Санкт-Петербург 207
  • 3. Московская область 173
  • 4. Ростовская область 167
  • 5. Нижегородская область 165
  • 6. Ставропольский край 137
  • 7. Ульяновская область 127
  • 8. Свердловская область 127
  • 9. Кемеровская область 126
  • 10. Самарская область 121
  • 11. Воронежская область 116
  • 12. Саратовская область 111
  • 13. Волгоградская область 104
  • 14. Красноярский край 102
  • 15. Оренбургская область 100
  • 16. Пензенская область 98
  • 17. Краснодарский край 95
  • 18. Республика Дагестан 85
  • 19. Ханты-Мансийский АО 83
  • 20. Иркутская область 76
  • 21. Архангельская область 75
  • 22. Мурманская область 75
  • 23. Удмуртская Республика 72
  • 24. Челябинская область 72
  • 25. Приморский край 70
  • 26. Республика Саха (Якутия) 68
  • 27. Хабаровский край 67
  • 28. Карачаево-Черкесская Республика 66
  • 29. Алтайский край 65
  • 30. Пермский край 64
  • 31. Забайкальский край 61
  • 32. Кировская область 60
  • 33. Республика Коми 58
  • 34. Ямало-Ненецкий АО 58
  • 35. Республика Алтай 56
  • 36. Тюменская область 54
  • 37. Ярославская область 53
  • 38. Астраханская область 53
  • 39. Новосибирская область 53
  • 40. Орловская область 52
  • 41. Томская область 51
  • 42. Брянская область 49
  • 43. Белгородская область 48
  • 44. Республика Бурятия 47
  • 45. Республика Ингушетия 46
  • 46. Ивановская область 43
  • 47. Вологодская область 42
  • 48. Кабардино-Балкарская Республика 42
  • 49. Костромская область 41
  • 50. Республика Крым 40
  • 51. Ленинградская область 39
  • 52. Республика Калмыкия 37
  • 53. Республика Тыва 35
  • 54. Владимирская область 34
  • 55. Липецкая область 34
  • 56. Омская область 34
  • 57. Магаданская область 34
  • 58. Рязанская область 33
  • 59. Калужская область 32
  • 60. Калининградская область 32
  • 61. Республика Северная Осетия 32
  • 62. Республика Башкортостан 32
  • 63. Тамбовская область 31
  • 64. Сахалинская область 31
  • 65. Тульская область 30
  • 66. Республика Мордовия 30
  • 67. Республика Хакасия 30
  • 68. Республика Карелия 29
  • 69. Новгородская область 29
  • 70. Курская область 28
  • 71. Курганская область 28
  • 72. Чувашская Республика 27
  • 73. Тверская область 25
  • 74. Амурская область 25
  • 75. Камчатский край 23
  • 76. Республика Марий Эл 22
  • 77. Республика Адыгея 21
  • 78. Республика Татарстан 20
  • 79. Псковская область 19
  • 80. г. Севастополь 18
  • 81. Смоленская область 11
  • 82. Еврейская АО 9
  • 83. Чеченская Республика 4
  • 84. Ненецкий автономный округ 1

Всего в России зарегистрировано 1 079 519 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%
  • 3. Москва, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика, Тульская область, Омская область 0,3%
За сутки подтверждено132 летальных случая
  • Белгородская область 2
  • Воронежская область 2
  • Курская область 1
  • Липецкая область 1
  • Московская область 6
  • Орловская область 4
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 1
  • Тульская область 1
  • Ярославская область 2
  • Москва 10
  • Республика Коми 1
  • Архангельская область 1
  • Калининградская область 3
  • Ленинградская область 1
  • Мурманская область 3
  • Санкт-Петербург 25
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 1
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 6
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 1
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 2
  • Республика Чувашия 2
  • Пермский край 2
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 3
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 1
  • Саратовская область 1
  • Ульяновская область 6
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Челябинская область 3
  • Алтайский край 2
  • Красноярский край 2
  • Иркутская область 2
  • Новосибирская область 3
  • Омская область 4
  • Республика Бурятия 1
  • Камчатский край 3
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 18 917 человек.

За сутки из стационаров выписано 5 809 выздоровевших
  • Белгородская область 70
  • Брянская область 23
  • Владимирская область 23
  • Воронежская область 115
  • Ивановская область 51
  • Калужская область 31
  • Костромская область 52
  • Курская область 48
  • Липецкая область 54
  • Московская область 139
  • Орловская область 67
  • Рязанская область 23
  • Смоленская область 8
  • Тамбовская область 35
  • Тверская область 20
  • Тульская область 35
  • Ярославская область 69
  • Москва 1223
  • Республика Карелия 32
  • Республика Коми 59
  • Архангельская область 49
  • Вологодская область 25
  • Калининградская область 19
  • Ленинградская область 29
  • Мурманская область 166
  • Новгородская область 15
  • Псковская область 31
  • Санкт-Петербург 105
  • Республика Адыгея 23
  • Республика Калмыкия 13
  • Республика Крым 31
  • Краснодарский край 65
  • Астраханская область 25
  • Волгоградская область 148
  • Ростовская область 107
  • Севастополь 14
  • Республика Дагестан 65
  • Республика Ингушетия 28
  • Кабардино-Балкарская Республика 12
  • Карачаево-Черкесская Республика 23
  • Республика Северная Осетия - Алания 15
  • Чеченская Республика 3
  • Ставропольский край 142
  • Республика Башкортостан 65
  • Республика Марий Эл 24
  • Республика Мордовия 49
  • Республика Татарстан 40
  • Удмуртская Республика 70
  • Республика Чувашия 36
  • Пермский край 43
  • Кировская область 52
  • Нижегородская область 201
  • Оренбургская область 142
  • Пензенская область 22
  • Самарская область 71
  • Саратовская область 114
  • Ульяновская область 140
  • Курганская область 16
  • Свердловская область 60
  • Тюменская область 27
  • Ханты-Мансийский автономный округ 86
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 20
  • Челябинская область 98
  • Республика Алтай 31
  • Республика Тыва 23
  • Республика Хакасия 17
  • Алтайский край 62
  • Красноярский край 90
  • Иркутская область 145
  • Кемеровская область 66
  • Новосибирская область 82
  • Омская область 62
  • Томская область 63
  • Республика Бурятия 70
  • Республика Саха (Якутия) 45
  • Забайкальский край 34
  • Камчатский край 6
  • Приморский край 115
  • Амурская область 23
  • Магаданская область 41
  • Хабаровский край 70
  • Сахалинская область 52
  • Еврейская автономная область 6

За весь период пандемии из стационаров России выписано 890 114 выздоровевших.

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