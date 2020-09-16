За сутки в России подтверждено 5670 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России подтвердился 5670 случаев выявления коронавируса в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,1% без клинических проявлений.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 750
- 2. Санкт-Петербург 207
- 3. Московская область 173
- 4. Ростовская область 167
- 5. Нижегородская область 165
- 6. Ставропольский край 137
- 7. Ульяновская область 127
- 8. Свердловская область 127
- 9. Кемеровская область 126
- 10. Самарская область 121
- 11. Воронежская область 116
- 12. Саратовская область 111
- 13. Волгоградская область 104
- 14. Красноярский край 102
- 15. Оренбургская область 100
- 16. Пензенская область 98
- 17. Краснодарский край 95
- 18. Республика Дагестан 85
- 19. Ханты-Мансийский АО 83
- 20. Иркутская область 76
- 21. Архангельская область 75
- 22. Мурманская область 75
- 23. Удмуртская Республика 72
- 24. Челябинская область 72
- 25. Приморский край 70
- 26. Республика Саха (Якутия) 68
- 27. Хабаровский край 67
- 28. Карачаево-Черкесская Республика 66
- 29. Алтайский край 65
- 30. Пермский край 64
- 31. Забайкальский край 61
- 32. Кировская область 60
- 33. Республика Коми 58
- 34. Ямало-Ненецкий АО 58
- 35. Республика Алтай 56
- 36. Тюменская область 54
- 37. Ярославская область 53
- 38. Астраханская область 53
- 39. Новосибирская область 53
- 40. Орловская область 52
- 41. Томская область 51
- 42. Брянская область 49
- 43. Белгородская область 48
- 44. Республика Бурятия 47
- 45. Республика Ингушетия 46
- 46. Ивановская область 43
- 47. Вологодская область 42
- 48. Кабардино-Балкарская Республика 42
- 49. Костромская область 41
- 50. Республика Крым 40
- 51. Ленинградская область 39
- 52. Республика Калмыкия 37
- 53. Республика Тыва 35
- 54. Владимирская область 34
- 55. Липецкая область 34
- 56. Омская область 34
- 57. Магаданская область 34
- 58. Рязанская область 33
- 59. Калужская область 32
- 60. Калининградская область 32
- 61. Республика Северная Осетия 32
- 62. Республика Башкортостан 32
- 63. Тамбовская область 31
- 64. Сахалинская область 31
- 65. Тульская область 30
- 66. Республика Мордовия 30
- 67. Республика Хакасия 30
- 68. Республика Карелия 29
- 69. Новгородская область 29
- 70. Курская область 28
- 71. Курганская область 28
- 72. Чувашская Республика 27
- 73. Тверская область 25
- 74. Амурская область 25
- 75. Камчатский край 23
- 76. Республика Марий Эл 22
- 77. Республика Адыгея 21
- 78. Республика Татарстан 20
- 79. Псковская область 19
- 80. г. Севастополь 18
- 81. Смоленская область 11
- 82. Еврейская АО 9
- 83. Чеченская Республика 4
- 84. Ненецкий автономный округ 1
Всего в России зарегистрировано 1 079 519 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%
- 3. Москва, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика, Тульская область, Омская область 0,3%
За сутки подтверждено132 летальных случая
- Белгородская область 2
- Воронежская область 2
- Курская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 6
- Орловская область 4
- Смоленская область 1
- Тверская область 1
- Тульская область 1
- Ярославская область 2
- Москва 10
- Республика Коми 1
- Архангельская область 1
- Калининградская область 3
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 25
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 1
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 6
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 1
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 2
- Республика Чувашия 2
- Пермский край 2
- Кировская область 2
- Нижегородская область 3
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 6
- Курганская область 1
- Свердловская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Челябинская область 3
- Алтайский край 2
- Красноярский край 2
- Иркутская область 2
- Новосибирская область 3
- Омская область 4
- Республика Бурятия 1
- Камчатский край 3
- Приморский край 1
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 18 917 человек.
За сутки из стационаров выписано 5 809 выздоровевших
- Белгородская область 70
- Брянская область 23
- Владимирская область 23
- Воронежская область 115
- Ивановская область 51
- Калужская область 31
- Костромская область 52
- Курская область 48
- Липецкая область 54
- Московская область 139
- Орловская область 67
- Рязанская область 23
- Смоленская область 8
- Тамбовская область 35
- Тверская область 20
- Тульская область 35
- Ярославская область 69
- Москва 1223
- Республика Карелия 32
- Республика Коми 59
- Архангельская область 49
- Вологодская область 25
- Калининградская область 19
- Ленинградская область 29
- Мурманская область 166
- Новгородская область 15
- Псковская область 31
- Санкт-Петербург 105
- Республика Адыгея 23
- Республика Калмыкия 13
- Республика Крым 31
- Краснодарский край 65
- Астраханская область 25
- Волгоградская область 148
- Ростовская область 107
- Севастополь 14
- Республика Дагестан 65
- Республика Ингушетия 28
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Карачаево-Черкесская Республика 23
- Республика Северная Осетия - Алания 15
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 142
- Республика Башкортостан 65
- Республика Марий Эл 24
- Республика Мордовия 49
- Республика Татарстан 40
- Удмуртская Республика 70
- Республика Чувашия 36
- Пермский край 43
- Кировская область 52
- Нижегородская область 201
- Оренбургская область 142
- Пензенская область 22
- Самарская область 71
- Саратовская область 114
- Ульяновская область 140
- Курганская область 16
- Свердловская область 60
- Тюменская область 27
- Ханты-Мансийский автономный округ 86
- Ямало-Ненецкий автономный округ 20
- Челябинская область 98
- Республика Алтай 31
- Республика Тыва 23
- Республика Хакасия 17
- Алтайский край 62
- Красноярский край 90
- Иркутская область 145
- Кемеровская область 66
- Новосибирская область 82
- Омская область 62
- Томская область 63
- Республика Бурятия 70
- Республика Саха (Якутия) 45
- Забайкальский край 34
- Камчатский край 6
- Приморский край 115
- Амурская область 23
- Магаданская область 41
- Хабаровский край 70
- Сахалинская область 52
- Еврейская автономная область 6
За весь период пандемии из стационаров России выписано 890 114 выздоровевших.