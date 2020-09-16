За сутки в России подтверждено 5670 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России подтвердился 5670 случаев выявления коронавируса в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,1% без клинических проявлений.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС