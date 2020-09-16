Что ищут дайверы на дне таинственного озера в Нуримановском районе

В Башкирии много озер: больших, малых, пресных и даже соленых. Но, пожалуй, самое таинственное из них - озеро Сарва, расположенное в Нуримановском районе.

По площади оно совсем небольшое - около 60 метров в длину и примерно 30 - в ширину, но очень глубокое: по разным оценкам от 38 до 54 метров. Однако уникальность его - в удивительном голубом цвете воды, словно сюда, в суровую тайгу Нуримановского района каким-то чудом переместился кусочек Карибского моря.

Добраться до озера не так-то просто, хотя расстояние от Уфы до Сарвы - чуть больше 120 километров. Сначала нужно доехать до райцентра Красная горка, затем повернуть направо и ехать еще 27 километров до деревни Сарва. Эти 27 километров пролегают сквозь тайгу, дорога извилистая, вся в ухабах, преодолевать ее лучше на внедорожнике на скорости не более 50 километров в час. Но все сложности пути забываются, стоит только увидеть знаменитое озеро.

Местные жители называют его "голубой жемчужиной" или "малахитовым сердцем". Все зависит от времени года, погоды, освещения. Утром озеро может быть лазурным, а к вечеру, если близится дождь, сменить цвет на свинцово-серый. Но буквально через несколько часов, на рассвете, вода становится изумрудно зеленой, или же молочно-бирюзовой, или же серебристой. Но всегда удивительно прозрачной: сквозь нее даже на глубине 10-12 метров видно дно. Из озера вытекает крупная река Сарва, которая затем впадает в другую реку - Салдыбаш.

У местных жителей есть множество легенд, связанных с озером.

- Говорят, в давние времена дочь местного бая, красавица Сарва полюбила бедного пастуха Салдыбаша. Но отец девушки был против неравного брака, он хотел выдать ее за богатого купца, - рассказал сарвинец Николай Шушуков. - Узнав о планах отца, девушка накануне свадьбы пошла к озеру, якобы набрать воды, и бросилась с обрыва вниз. Пастух пытался спасти возлюбленную, но не смог - слишком сильное течение помешало. Отчаявшись, парень сам бросился в воду. В память о несчастных влюбленных реку назвали Салдыбаш, а озеро - Сарвой.

Кстати, купаться в озере нельзя: из-за бьющих в его глубинах родниках температура воды круглый год не превышает пяти градусов. Зато сюда приезжает много дайверов, которых манят подводные тайны Сарвы. По их словам в озере есть настоящая подземная пещера, а в ней расположен источник, выбрасывающий тысячи литров воды в секунду и заставляющий огромные камни буквально "летать" в этом потоке. Местные жители уверяют, что на дне живет гигантская жаба и даже русалки, пение которых порой можно услышать летней ночью.

Зимой сюда часто приезжают "моржи" и люди, ищущие духовного просветления. Это "место природной силы" очень популярно среди тех, кто интересуется священными темами и духовными практиками.

Кстати

Сарва является гидрологическим памятником природы. Вода в озере считается целебной, поскольку насыщена кислородом, ионами серебра и фтором, поэтому ее можно пить без кипячения.