Начальника Удмуртского гидрометцентра уволили за кумовство

Начальника Удмуртского гидрометцентра Алексея Бердникова уволили за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В 2019-2020 годах он не раз заключал договоры на выполнение работ со своими родственниками, однако по факту их должны были делать его подчиненные. Оплата работ составила 170 тысяч рублей.

- На основании представления прокурора в отношении должностного лица рекомендовано применение меры дисциплинарного наказания в виде увольнения, - говорится в сообщении прокуратуры.

После этого трудовой договор с Бердниковым расторгли. Временно исполняющим обязанности начальника Удмуртского гидрометцентра назначен Георгий Быданов.