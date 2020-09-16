В историческом центре Нижнего Новгорода есть особая территория - Започаинье. Через несколько лет эта старинная часть города должна измениться, стать более современной, но при этом не растерять свой уникальный дух.

На днях корреспондент "РГ" побывала на необычной экскурсии, в ходе которой довелось узнать о том, что происходит в самом сердце Започаинья.

Сюда поднимется не каждый

С колокольни еще не восстановленной церкви Вознесения Господня открывается впечатляющий вид на Ильинскую улицу и ее окрестности.

- На редевелопмент этой территории, судя по всему, будут выделены солидные суммы, - говорит руководитель проекта "Я открываю Нижний Новгород" (посвящен 800-летию города. - Прим. ред.) Александр Сериков, инициатор экскурсии. - Здесь предстоит работа по обеспечению инфраструктуры, популяризации культурного наследия, приведению его в надлежащее состояние. Проект грандиозный, но необходимо рассматривать вопросы не только материального, но и гуманитарного характера. Изучать интерес людей, организовывать их взаимодействие в любых доступных формах, развивать экскурсионную работу. Я намерен реализовать социальный проект, связанный с развитием этого места, - "Гений Започаинья". В планах - подготовка заявки на грант министерства внутренней политики. Предварить это хотел бы круглым столом с аналогичным названием. Но сперва мы провели экскурсию для людей, которые так или иначе принимают участие в судьбе города.

Первая экскурсия, как и наша, привела к этой колокольне, самому высокому зданию в округе - так положено было дореволюционными правилами градостроительства. На нее поднимется не каждый, нужна определенная физическая сноровка. Но открывающаяся с высоты панорама заслуживает того, чтобы взобраться наверх. Видны золотые маковки Успенской церкви, свечкой сияющей среди обновленной застройки, собор Александра Невского кажется совсем крошечным, как и огромный стадион за ним.

Что представляет собой Започаинье?

Это место, расположенное за рекой Почайной, напротив Верхнего посада старого Нижнего Новгорода. Главный элемент здесь - Ильинская улица.

- Уникальность Започаинья в том, что оно занимает лишь десятую часть исторического центра города, но при этом концентрирует половину всех объектов культурного наследия. Когда показываешь гостям эти места, они приходят в восторг. Обычные туристические маршруты пролегают через кремль, набережные, Большую Покровскую, Рождественскую. Започаинье находится немного в стороне. Но город рождался и здесь тоже: археологические раскопки показывают, что заселение происходило почти одновременно с Верхним посадом в конце XIII века, - рассказывает экскурсовод Константин Коновалов.

Один из его экскурсионных маршрутов пролегает от Успенской церкви на Ильинской горе по Крутому переулку и далее по улице Ильинской. Эта улица возникла на месте ответвления старинной дороги, ведущей в Муром. И огромную роль в формировании этой территории сыграли ямщики - не просто извозчики, а состоятельные государевы служащие. Со временем потомки многих ямщиков стали богатыми купцами. От них и осталась типичная купеческая застройка Ильинки. А также главная жемчужина улицы - церковь Вознесения Господня, имеющая сложную судьбу: чуть было не разрушенная в советские годы, чудом устоявшая и возрождающаяся сейчас к былому великолепию.

Когда зазвучит благовест

В будущем году храм, построенный чаяньем ямщиков, будет праздновать 400-летие. Даже не все местные жители знают о том, что здесь каждый день проходят богослужения, церковь оживает буквально на глазах.

- В 1960-е годы ставился вопрос о сносе здания. И отказались от этой идеи потому, что не нашли транспорт для вывоза его обломков, - рассказывает настоятель храма протоиерей Михаил Сторонкин.

Он поделился своей личной историей, которая сейчас выглядит промыслительной. Отец Михаил, тогда еще мальчик Миша, пришел в церковь рано. И в девятилетнем возрасте мечтал о восстановлении колокольни в полуразрушенном храме родной Выксы, проводя свои детские расчеты работ в тайной тетрадке. Сейчас он поднимается на колокольню вверенного ему пострадавшего за годы советской власти храма на Ильинке и мечтает о том, как с высоты на все Започаинье будет звучать благовест.

Внутри храма идет ремонт, стоят строительные леса, алтарь находится за временной занавеской из целлофана. Но уже готов проект иконостаса - почти полностью повторяющего исторический, сохранившийся лишь на старинных фотографиях.

В советские годы в здании храма жил отдел областной научной библиотеки, в подвальном помещении находилось хранилище фондов. От былого величия церкви ямщиков - а это был действительно один из богатейших храмов города - большевики не оставили почти ничего. Известно, что сохранилось Евангелие, подаренное храму в конце XVII века патриархом Адрианом.

Но служители науки - сотрудники библиотеки - помогли сохранить храм с архитектурной точки зрения. В 2003 году он был передан епархии, здесь установили несколько колоколов, и церковь начала возрождаться. Сейчас сюда вновь потянулись люди.

Отец Михаил мечтает открыть при храме воскресную школу, кружки для детей. А также построить винтовую лестницу, ведущую поближе к небу - на колокольню, откуда открывается невероятно красивый вид на весь Нижний Новгород. И тогда, возможно, "гений места" будет приводить сюда сотни туристов, желающих понять, как звучит Започаинье.

А как у соседей?

В Федоровской церкви города Кирова обновлено внутреннее убранство. Как сообщает официальный сайт Вятской епархии, все ремонтные и прочие работы в храме проведены силами прихожан. Они отмыли стены, до блеска начистили все бра и паникадило, а также заменили мебель в церковной лавке и на клиросе, укрепили пол и ступени крыльца. Новые лестницы теперь покрыты лаком. Примечательно, что мужчины, обновлявшие храм, приходили со своим инструментом.

Справка "РГ"

Выражение "гений места" берет начало в римской культуре. Буквально в переводе с латинского genius loci - "дух места". И если в религиозных представлениях римлян речь шла о духе-покровителе конкретной территории, то спустя столетия оно стало означать невидимую связь человека с материальной средой его обитания. Известен цикл телепередач журналиста Петра Вайля с аналогичным названием, а также сборник эссе, посвященных этому явлению.