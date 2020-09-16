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16.09.2020 09:00
Рубрика: Общество

Нижегородцы обсуждают, как отметить знаменательную дату

Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 208(8262)
В следующем году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет. Естественно, к празднику готовится весь город, вся область и, как говорят ответственные товарищи, даже вся страна.
Фото: Мария Волкова/РГ Фото: Мария Волкова/РГ
Фото: Мария Волкова/РГ

Конечно же, "РГ" не могла остаться в стороне от этого. Тем более что свою "пресс-подготовку" начала давно. Еще в конце 2018 года на сайте rg.ru появился спецпроект "800-летие Нижнего Новгорода".

В начале предъюбилейного года решили, что обязательно нужно обсуждать, как нижегородцы готовятся, что делается, что еще можно сделать для того, чтобы праздник удался. И сообщать об этом нашим читателям. Чтобы во всех уголках страны знали о нашем замечательном городе и его юбилее.

И вот уже девять месяцев каждые две недели "Клуб 800" регулярно проводит свои заседания. Невозможно пересказать все, о чем говорили участники: студенты и чиновники, бизнесмены и ученые, общественные деятели и журналисты. Причем не только ныне живущие в Нижнем Новгороде, но и те, кто сейчас работает в других городах России и даже за границей.

Фото: Мария Волкова/РГ
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С первого же заседания мы приглашали бывших нижегородцев поучаствовать в разговоре виртуально, с помощью видео-конференц-связи. Еще до того, как вся страна перешла на такой способ общения из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Кстати, эти ограничения никак не повлияли на периодичность встреч.

Еще мы не стали скрывать, о чем говорят наши гости. Каждое заседание клуба транслируется в прямом эфире на официальной странице "Российская газета - Приволжье" в социальной сети Facebook. И запись остается там, чтобы ее могли попозже посмотреть все желающие. Каждый такой "стрим" длительностью не менее часа собирает больше тысячи просмотров (поверьте, это немало), десятки комментариев и множество перепостов.

В "Клуб 800" приходят студенты и чиновники, ученые и предприниматели, общественные деятели, социологи, работники культуры. На многих встречах бывали сотрудники АНО "Центр 800", организующей всю подготовку к юбилею. Многие соображения, высказанные у нас, они брали на карандаш, и, вполне вероятно, нижегородцы увидят свои идеи среди праздничных событий.

- "Клуб 800" - это полезная инициатива, - говорит Софья Юдина, директор АНО "Центр 800". - Сам формат встречи, открытая коммуникация и обратная связь позволяют добраться до самых проблематичных тем, обсудить многие неочевидные нюансы подготовки к грядущему юбилею. Мы всегда с удовольствием принимаем участие в заседаниях и рады горячим дискуссиям с интересными гостями.

Мы будем знакомить наших читателей с мнениями участников "Клуба 800". Ведь до юбилея осталось меньше года.

Комментарии

Сергей Борисов, социолог:

- По вековой российской привычке все значимые дела обретают административно-казенный характер. Это неизбежно, но этого недостаточно. И то, что "Российская газета" создала такую дискуссионную площадку - почти подвиг. С одной стороны, это разрушает постылую традицию, с другой - вызывает живой отклик.

Я готов согласиться, что здесь процесс важнее результата. Сама по себе площадка, где авторитетные, неравнодушные люди могут высказаться по поводу юбилея и связанных с ним событий, это очень важно. Было бы лучше, если бы таких площадок было больше. Но то, что есть хотя бы одна, здорово. Я за это еще больше уважаю "РГ".

Михаил Теодорович, завкафедрой социологии проектной деятельности и проконкурентного регулирования факультета социальных наук ННГУ имени Лобачевского:

- "Клуб 800" дает экспертно-эмоциональное обсуждение проблематики, причем более широкое, чем обычно происходит в связи с юбилеями. Важно, что дискуссия открытая и в нее вовлечена молодежь, то есть те люди, которым будет принадлежать Нижний Новгород.

За последние десять лет количество молодых нижегородцев от 14 до 30 лет уменьшилось на 200 тысяч. Эта важная тема поднята впервые. Желание молодых людей жить в Нижнем Новгороде имеет прямое отношение к его конкурентоспособности по сравнению с другими мегаполисами. И предстоящий юбилей - это шанс заинтересовать молодежь. Встречи "Клуба 800" позволяют взглянуть на существующие проблемы под новым углом зрения, и комитет по подготовке к юбилею может принять во внимание это новое видение, что, несомненно, принесет городу пользу в его развитии.

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