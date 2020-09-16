На августовском заседании Законодательного собрания в очередной раз состоялось утверждение кандидатур на должности мировых судей. Эта традиционная процедура всегда проходит при единодушном согласии депутатов и со стороны выглядит достаточно формальным действием.

Требования к мировому судье должны быть очень высокими. Людям нужна уверенность, что он непредвзято вникнет в суть дела и правильно применит нормы законодательства. Фото: Designed by Freepik

Зачем она нужна и что происходит перед этим, "Российской газете" рассказал депутат ЗС, руководитель фракции КПРФ Владимир Корсун. Он уже много лет является самым активным членом постоянной комиссии Законодательного собрания по предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей.

Владимир Кузьмич, депутаты, как правило, всегда утверждают всех, кто перечислен в списке на эту должность. С чем это связано?

Владимир Корсун: Каково доверие к мировому судье, таково и отношение к власти в целом. Фото: ЗС ПК

Владимир Корсун: В первую очередь с тем, что депутаты уверены в качественной работе нашей комиссии. Она как раз и сформирована для того, чтобы не торопясь, неформально и внимательно рассматривать профессиональные, деловые и человеческие качества кандидатов на должность мировых судей. Все члены комиссии - неслучайные в ней люди, они давно и серьезно работают над данной темой, вникли в судейскую систему работы, знают ее специфику. И прежде чем выносить ту или иную кандидатуру на утверждение Законодательного собрания, мы тщательно проверяем все документы, характеризующие соискателей.

Кандидатов для рассмотрения предлагает нам Краевой суд при наличии положительного заключения квалификационной коллегии. Наша задача - понять, что это за люди, насколько они профессиональны, принципиальны, неравнодушны, независимы и неподкупны. Ведь депутаты, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы мировыми судьями становились грамотные и компетентные юристы. Поэтому мы изучаем документы, отчеты, отзывы на соискателя. Я, например, иногда даже звоню в территорию, где работает кандидат, интересуюсь у жителей мнением о нем, его деловых качествах, его авторитете, порядочности, об отношениях с населением.

В общем, до пленарного заседания комиссия ведет скрупулезный и серьезный разговор. Не скрою, поступают и жалобы на мирового судью. Приходится разбираться. И, к сожалению, зачастую факты по этим жалобам подтверждаются. Много принятых решений обжалуется в вышестоящей инстанции. Да вы и сами знаете, что, по опросам "Левада-Центра", доверие населения к судебной системе, а значит и в целом к власти, пока невысокое.

Судьи - это тоже власть?

Владимир Корсун: В глазах людей - конечно, власть. И власть, более чем любая другая, приближенная к народу. Для многих, особенно жителей сельской местности, это власть, которая справедливо решит любой спор, любой конфликт. И каково доверие к мировому судье, таково и отношение к власти в целом.

У нас в Пермском крае образовано 146 участков, в каждом из которых - свой мировой судья. И все они занимаются самыми простыми, очень часто возникающими на этих территориях проблемами (зачастую это бытовые споры, межевание земли, мелкие кражи и так далее). Я уже не говорю о судебных решениях при нарушениях правил дорожного движения, которых сейчас просто огромное количество, поскольку многие имеют личный транспорт. Сейчас только случаи гибели или получения тяжелых увечий при ДТП рассматриваются на уровне федерального судьи. Все остальные - в мировом. Словом, практически 80 процентов общегражданских дел рассматриваются именно этими сотрудниками судебной системы.

Первый, с кем сталкивается гражданин в решении конфликта, в поиске справедливости, - это мировой судья. И поэтому депутаты так заинтересованы в том, чтобы в этом деле был порядок. Я считаю, что требования к мировому судье должны быть очень высокими. Людям нужна уверенность, что он непредвзято, глубоко и грамотно вникнет в суть дела и правильно применит нормы законодательства. И оттого, насколько качественно будут подобраны кандидатуры мировых судей, настолько мы разгрузим федеральные суды, настолько меньше будет обжалований и апелляций.

Но ведь система отбора вроде бы работает. Откуда тогда недоверие к решениям мирового суда и столько обжалований?

Владимир Корсун: В первую очередь я бы хотел отметить отсутствие независимости судей. На сегодняшний день они зависимы на многих ступенях, начиная с первой, когда их кандидатуры предлагает и утверждает краевая власть. Они очень зависимы от стандартов отчетов, где положительно оценивается, например, строгость наказания. И это нонсенс, потому что само название "мировой судья" - от слов "мир", "примирение". Но "палочная" система отчетов процветает и тут.

Есть и чисто психологический момент. Как правило, в мировые судьи идут секретари судов и прокуратуры, сотрудники правоохранительных органов. А всем известно, что любая сфера деятельности накладывает отпечаток на мировоззрение и способ принятия решений. Отсюда желание наказать одну из сторон конфликта, стремление вынести обвинительный приговор (причем чем строже, тем надежнее), несамостоятельность, желание принять решение "как скажет старший товарищ". Судья старается учесть и мнение местной власти: ведь она создает им материально-технические условия для работы, предоставляет жилье. Я говорю об этом на всех мероприятиях с участием представителей судебной системы.

На депутатской комиссии я всегда спрашиваю кандидата, сколько примирительных решений было в его практике. И знаете - их всего один процент. Один! Такова статистика. А ведь мировому судье подчас приходится решать судьбы людей.

И чем больше обвинительных приговоров, тем больше становится на территории потенциал для правонарушений. Ведь эти люди, отбыв наказание, возвращаются домой. И чаще озлобленными, став более жестокими.

У вас есть варианты решения этой проблемы?

Владимир Корсун: Основной путь - это качественный подбор кадров. Наверное, для общества в целом было бы куда полезнее, если бы в мировые судьи шли профессиональные юристы и, желательно, не из правоохранительной системы, а, например, адвокаты, преподаватели. У них другой взгляд на ситуацию, они привыкли быть на стороне обвиняемого. Но это регулировать депутаты, к сожалению, не могут. Что можем сделать мы?

Наша фракция на федеральном уровне уже много лет говорит о необходимости судебной реформы. Обсуждаются разные идеи. К примеру, создание "народного суда" (коллегии квалифицированных, независимых членов юридического сообщества), который бы рассматривал то или иное действие власти, того или иного судьи по нашумевшим проблемам. Пусть оно не будет иметь юридической силы, но будет сила моральная. К сожалению, весомой поддержки других фракций мы пока не получили, но продолжаем работу в этом направлении.

На мой взгляд, было бы правильным снизить зависимость мировых судей от власти. Для этого нужно сделать эту должность выборной. Потому что ответственность перед теми, кто тебя выбрал, - это совершенно другой формат работы и ответственности. Это мое глубокое убеждение.

Я давно продвигаю идею о выборности органов власти. Любая власть, особенно низового уровня, должна избираться народом и должна быть ответственна перед ним.

Некоторые уверены, что решения мирового судьи должны вступать в силу сразу же и не могут быть обжалованы. Каково ваше мнение?

Владимир Корсун: Считаю, что делать это ни в коем случае нельзя. Потому что судьи небезгрешны. Допускают ошибки различного характера. Почти каждое третье решение у ряда судей оспаривается, признается ошибочным и отменяется. Бывает, например, из-за неправильного применения нормы закона. Особенно это касается начинающих судей. Население становится грамотным, люди все больше решают споры цивилизованным путем, и нельзя отбирать у них право и возможность бороться за справедливый пересмотр дела.

И вообще, я считаю, что наше население уже созрело для того, чтобы быть настоящими гражданами правового государства, иметь возможность справедливого, объективного, беспристрастного и в короткие сроки разрешения возникающих в обществе конфликтов.

Справка "РГ"

Возникновение мировой юстиции было заложено еще в эпоху царской России, но активно этот институт начал работу с 1864 года в результате проведенной Александром II судебной реформы. Начали повсеместно создаваться мировые суды, максимально приближенные к народу. Мировые судьи являлись судебными инстанциями для разбора мелких гражданских дел. Их основная задача заключалась в том, чтобы стороны пришли к примирению и принятию мирового соглашения. Если же достичь мирового соглашения было невозможно, то мировой судья своей властью выносил решение или приговор по делу.