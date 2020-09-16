Почему избиратели Татарстана активно поддержали главу региона

18 сентября в Казани состоится церемония вступления в должность главы Татарстана Рустама Минниханова. Он был переизбран на этот пост в День единого голосования. Саму победу можно назвать ожидаемой, сенсации здесь нет. Но небывало высокая явка и уровень поддержки, которую получил кандидат от населения, дают политологам пищу для размышления.

Напомним, действующий руководитель Татарстана набрал 83,35 процента голосов при явке 78,75 процента.

По мнению ряда российских политологов, такой итог вполне ожидаем. К примеру, директор по политическому маркетингу Института социального маркетинга ИНОСМАР Виктор Потуремский считает, что на политическую активность избирателей во многом повлияла пандемия. Она спровоцировала интерес граждан к власти. "Люди хотят знать, как чиновники собираются справляться с возникшим кризисом. Что касается Татарстана, здесь ошибок допущено не было. Пандемия стала экзаменом на профессионализм и компетентность. Свою оценку за него татарстанцы и "поставили" на выборах, - отмечает эксперт.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что переизбрание Рустама Минниханова на пост президента РТ - следствие его эффективного управления регионом. Важную роль здесь сыграла и максимальная открытость главы Татарстана и его команды жителям республики.

В свою очередь член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов делает акцент на том, что в республике внедряют самые передовые цифровые и управленческие технологии. Они помогли властям справиться с последствиями кризиса, вызванного пандемией. Разумеется, это не могло не отразиться и на результатах выборов.

Действующий руководитель Татарстана набрал 83,35 процента голосов при явке 78,75

Удачной идеей политолог считает привлечение в качестве наблюдателей за голосованием татарстанских блогеров. Это повысило доверие к процедуре у молодежи. Он не сомневается, что показатели явки и голосов, отданных в поддержку действующего главы региона, отражают общее настроение избирателей в Татарстане.

Кстати, на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому избирательному округу победил Олег Морозов с результатом 73,42 процента. В обоих случаях кандидаты представляли "Единую Россию".