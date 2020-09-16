Почему избиратели Татарстана активно поддержали главу региона

Напомним, действующий руководитель Татарстана набрал 83,35 процента голосов при явке 78,75 процента.
По мнению ряда российских политологов, такой итог вполне ожидаем. К примеру, директор по политическому маркетингу Института социального маркетинга ИНОСМАР Виктор Потуремский считает, что на политическую активность избирателей во многом повлияла пандемия. Она спровоцировала интерес граждан к власти. "Люди хотят знать, как чиновники собираются справляться с возникшим кризисом. Что касается Татарстана, здесь ошибок допущено не было. Пандемия стала экзаменом на профессионализм и компетентность. Свою оценку за него татарстанцы и "поставили" на выборах, - отмечает эксперт.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что переизбрание Рустама Минниханова на пост президента РТ - следствие его эффективного управления регионом. Важную роль здесь сыграла и максимальная открытость главы Татарстана и его команды жителям республики.
В свою очередь член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов делает акцент на том, что в республике внедряют самые передовые цифровые и управленческие технологии. Они помогли властям справиться с последствиями кризиса, вызванного пандемией. Разумеется, это не могло не отразиться и на результатах выборов.
Удачной идеей политолог считает привлечение в качестве наблюдателей за голосованием татарстанских блогеров. Это повысило доверие к процедуре у молодежи. Он не сомневается, что показатели явки и голосов, отданных в поддержку действующего главы региона, отражают общее настроение избирателей в Татарстане.
Кстати, на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому избирательному округу победил Олег Морозов с результатом 73,42 процента. В обоих случаях кандидаты представляли "Единую Россию".