Самая большая фреска Эрика Булатова появится в Нижегородской области

Один из самых известных современных русских художников Эрик Булатов представит 3 октября в Выксе Нижегородской области мурал (масштабное произведение на стене) площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Картина в стиле стрит-арт появится в выксунском индустриальном стрит-арт парке в рамках фестиваля "Арт-Овраг". Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Фреска соединит две картины мастера: "Амбар в Нормандии" 2011 года и "Стой - Иди". Это уже третий мурал современных художников в коллекции парка. В 2017 году на стене одного из корпусов Выксунского металлургического завода уличный художник Миша Most создал самую большую настенную роспись в Европе. В 2019 году на территории стрит-арт парка появилась масштабная роспись Алексея Луки.

3 октября на открытие фестиваля городской культуры "Арт-Овраг" приедет сам Эрик Булатов и ведущие представители российского арт-сообщества. "Сезон Эрика Булатова в Выксе" пройдет со 2 по 4 октября, в рамках 10-летия фестиваля.

По словам куратора индустриального стрит-арт парка Ольги Погасовой, на его территории в течение 10 лет ежегодно будут появляться новые росписи от ярких современных художников.