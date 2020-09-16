Самая большая фреска Эрика Булатова появится в Нижегородской области

Новости

ВТО обвинила США в развязывании торговой войны с Китаем 11:56
В Беларусь c рабочим визитом прибыла делегация во главе с Сергеем Шойгу 11:55
Две модели Toyota оказались самыми востребованными у угонщиков 11:45
В Индонезии злостных нарушителей масочного режима послали копать могилы 11:30
МИД Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией 11:25
И. о. главного тренера "Амура" сдал положительный тест на COVID-19 11:18
Сайт ФНС поможет разобраться с налоговыми уведомлениями 11:14
В Киргизии по подозрению в халатности задержан экс-министр здравоохранения 11:10
Главный инфекционист Москвы: После прививки от COVID-19 уровень антител гораздо выше, чем у переболевших 11:02
Реактивный беспилотник с напечатанным двигателем испытали в России 11:00
Наталья Сергунина подвела итоги летнего сезона на ВДНХ 10:49
В Москве закроют проезд через Театральную аллею 10:41
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составил 0,26% 10:39
Завершился ремонт тоннеля рядом с аэропортом Внуково 10:23
Опрос: Почти каждый десятый американец думает, что Холокост начали евреи 10:21
Восемь столичных парков подготовили экскурсионную программу 10:14
Житель Нижегородской области пострадал при взрыве снаряда 10:11
В подмосковных Люберцах нашли младенца, оставленного на лавке 10:02
Путин поздравил Сугу с избранием премьер-министром Японии 09:39
Украина усилила охрану границы с Беларусью из-за паломников-хасидов 09:36
Под Липецком сошел с рельсов грузовой поезд 09:28
Ракова: Еще 1223 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:18
Названы ограничения для участников испытаний вакцины "Спутник V" 09:05
Дворец гимнастики в Лужниках стал победителем премии MIPIM Awards 08:57
У берегов Мексики нашли затонувший корабль для перевозки на Кубу рабов майя 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 10:46
Рубрика: Культура

Самая большая фреска Эрика Булатова появится в Нижегородской области

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Один из самых известных современных русских художников Эрик Булатов представит 3 октября в Выксе Нижегородской области мурал (масштабное произведение на стене) площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Картина в стиле стрит-арт появится в выксунском индустриальном стрит-арт парке в рамках фестиваля "Арт-Овраг". Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Житель Ростова открыл картинные галереи на улицах мегаполиса

Фреска соединит две картины мастера: "Амбар в Нормандии" 2011 года и "Стой - Иди". Это уже третий мурал современных художников в коллекции парка. В 2017 году на стене одного из корпусов Выксунского металлургического завода уличный художник Миша Most создал самую большую настенную роспись в Европе. В 2019 году на территории стрит-арт парка появилась масштабная роспись Алексея Луки.

3 октября на открытие фестиваля городской культуры "Арт-Овраг" приедет сам Эрик Булатов и ведущие представители российского арт-сообщества. "Сезон Эрика Булатова в Выксе" пройдет со 2 по 4 октября, в рамках 10-летия фестиваля.

По словам куратора индустриального стрит-арт парка Ольги Погасовой, на его территории в течение 10 лет ежегодно будут появляться новые росписи от ярких современных художников.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья
В Японии объявили состав нового правительства
Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения
Пушков назвал "цинизмом и наглостью" заявление Трампа о ликвидации Асада
Судно для достройки "Северного потока-2" пошло в Германию
Что ждет российские сериалы после пандемии
Новый альбом Жанны Агузаровой. Легко, беззаботно, в духе "Браво", но с рэпом