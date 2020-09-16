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16.09.2020 10:44
Рубрика: Происшествия

В Перми осудили банду угонщиков автомобилей

Текст: Алексей Трапезников

Мотовилихинский районный суд Перми признал виновными пятерых местных жителей в похищении автомобилей и замене номерных знаков.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, группа из пяти человек промышляла кражами транспортных средств. Угонщики работали по стандартной схеме: сначала они закупали автомобили, сильно пострадавшие в авариях, а затем находили в Перми похожие по модели, цвету и году выпуска машины. Их они угоняли в ночное время суток, а затем перебивали номера и продавали похищенные автомобили по документам аварийных. Всего злоумышленникам удалось похитить шесть автомобилей. Общий ущерб от их деятельности составил три миллиона семьсот тысяч рублей.

Фото: скриншот с youtube.com
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В группе были четко распределены роли. Угоном автомобилей занимались 25-летний пермяк, ранее судимый за аналогичные преступления, и его 40-летний знакомый. Сопровождением похищенных автомобилей и изменением номеров занимался их 48-летний подельник. Остальные члены преступной группы занимались реализацией похищенных транспортных средств.

Суд приговорил главных участников преступной группы к лишению свободы на сроки от четырех до пяти лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Их подельники получили условные сроки заключения.

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