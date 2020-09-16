В Пермском крае сестры-близняшки попытались обмануть приставов

В городе Лысьва Пермского края две местных жительницы, сестры-близнецы, пользуясь внешним сходством, ловко вводили в заблуждение сотрудников государственных органов различных ведомств. Они представлялись друг другом и при необходимости предъявляли "нужные" документы.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, одна из сестер скрывалась от судебных приставов, которые пытались взыскать с нее непогашенную задолженность. В процессе поиска места ее жительства сотрудникам ФССП стало известно, что у близняшек есть одинаковые татуировки. Единственная разница заключалась в том, что у должницы рисунок нанесен на кисть руки, а у ее сестры он был сделан на плече.

Когда судебный пристав вновь навестил должницу по месту жительства, та привычно протянула ему документы сестры, поясняя, что не знает где находится ее родственница. Но в этот момент стала видна ее татуировка на руке. Заметив это, судебный пристав предложил гражданке пройти с ним в отделение для дачи объяснений.

Игра в подмену личности закончилась. Признав свое поражение, должница с горечью заключила, что ей все же придется заплатить долг.