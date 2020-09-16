В Ульяновске открылась гостиница "Рэдиссон"

Официальное открытие отеля прошло в рамках съезда лидеров "Опоры России". На съезде гендиректором "Корпорации Кошелев" Владимир Кошелев и ульяновский губернатор Сергей Морозов подписали соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта.

Проект предусматривает к январю 2021 года появление в гостиничном комплексе полноценного конгресс-холла, в результате чего площадь отеля увеличится на 7000 квадратных метров. Общая сумма инвестиций в проект составляет более 4 млрд рублей.

В январе этого года самарский бизнесмен Владимир Кошелев - собственник здания на центральной улице Гончарова, где ранее размещалась гостиница Hilton, решил сменить оператора отеля и бренд заведения на Radisson. Площадка будет вмещать в себя не только гостиничные номера, но также бизнес-залы и даже площадку для проведения концертов и шоу.

- Это шикарный подарок для нас. Мы рады приветствовать вас в Ульяновске. Надеюсь, что вам удастся здесь погулять. Конечно, погода не радует, но душу не спрячешь. У нас шикарный город, много достопримечательностей. И к нам приезжает много гостей, чтобы погулять по историческому центру, - поприветствовал собравшихся губернатор Сергей Морозов.

Помимо инвестиционной составляющей более 4 млрд рублей, Radisson обеспечит город примерно сотней новых рабочих мест.