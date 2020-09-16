В Ульяновске открылась гостиница "Рэдиссон"

Новости

Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси 16:34
Иркутск в этом году сможет избежать подтоплений 16:32
Лукашенко предложил России провести новые военные учения 16:29
В Петербурге льготникам запретят покупать больше одного проездного 16:29
Зеленский назвал нейтральной позицию Украины по ситуации в Беларуси 15:45
Историк Соколов планировал жениться на Ещенко за месяц до ее убийства 15:44
Вышел трейлер комедийного сериала "Лунная база 8" 15:40
Силуанов: Дефицит бюджета в 2021 году снизится до 2,4% ВВП 15:30
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности 15:20
Глава ОКР приветствовал возвращение Медведевой к Тутберидзе 15:18
Мишустин: В 2021 году РФ сможет выйти на восстановление доходов людей и занятости 15:12
На МКАД столкнулись пять автомобилей 15:04
Тайка Вайтити снимет сериал о пиратах 15:04
Госдума приняла закон о налоговом контроле над выигрышами в казино 14:55
На Украине опубликована новая порция разговоров Порошенко и Байдена 14:54
"Ротору" засчитано техническое поражение в матче РПЛ с "Краснодаром" 14:50
Финал конкурса "Мисс Беларусь-2020" пройдет в сентябре 14:31
В Кремле считают Лукашенко легитимным президентом Беларуси 14:20
Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы 14:17
Гатчина станет столицей Ленинградской области 14:17
Путин может встретиться с лидерами фракций в октябре 14:16
Вышел мрачный трейлер сериала Netflix о Великой французской революции 14:15
Lada объявила цены на двухцветную версию Granta Cross 14:14
Кремль призвал не политизировать "Северный поток-2" 14:12
В Швеции из-за пандемии пропали из оборота наличные деньги 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 16:06
Рубрика: Власть

В Ульяновске открылась гостиница "Рэдиссон"

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Официальное открытие отеля прошло в рамках съезда лидеров "Опоры России". На съезде гендиректором "Корпорации Кошелев" Владимир Кошелев и ульяновский губернатор Сергей Морозов подписали соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта.
Фото: opora.ru Фото: opora.ru
Фото: opora.ru

Проект предусматривает к январю 2021 года появление в гостиничном комплексе полноценного конгресс-холла, в результате чего площадь отеля увеличится на 7000 квадратных метров. Общая сумма инвестиций в проект составляет более 4 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области
Японский бизнес обустраивается в Ульяновской области

В январе этого года самарский бизнесмен Владимир Кошелев - собственник здания на центральной улице Гончарова, где ранее размещалась гостиница Hilton, решил сменить оператора отеля и бренд заведения на Radisson. Площадка будет вмещать в себя не только гостиничные номера, но также бизнес-залы и даже площадку для проведения концертов и шоу.

- Это шикарный подарок для нас. Мы рады приветствовать вас в Ульяновске. Надеюсь, что вам удастся здесь погулять. Конечно, погода не радует, но душу не спрячешь. У нас шикарный город, много достопримечательностей. И к нам приезжает много гостей, чтобы погулять по историческому центру, - поприветствовал собравшихся губернатор Сергей Морозов.

Помимо инвестиционной составляющей более 4 млрд рублей, Radisson обеспечит город примерно сотней новых рабочих мест.

В регионах Власть Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск Ульяновская область - только вперед

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении акцизов
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси
За сутки в России подтверждено 5670 случаев COVID-19 в 84 регионах
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2"
Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток