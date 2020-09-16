В нескончаемом потоке информации, льющемся со всех сторон, все сложнее отделить правду от вымысла или откровенной лжи. Поэтому в обществе растет запрос на достоверность. Особенно если речь идет о Великой Отечественной войне. Рассказать о том, как было на самом деле, могут только те, кто воевал на фронте и ковал Победу в тылу. Разумеется, и в прежние времена фронтовики и труженики тыла делились о пережитым, но в силу цензуры, о многом умалчивали. Сегодня этих барьеров нет, но и свидетелей исторических событий все меньше. Тем ценней информация, которой они успевают поделиться.

Известный журналист и писатель Зухра Кутлугильдина больше 30 лет собирает воспоминания тружеников тыла и детей войны. В башкирском издательстве "Китап" вышло уже три ее книги. Последняя - "Говорят дети войны" - издана к 75-летию Победы. В интервью "РГ" автор рассказала, что заставило ее взяться за перо.

Зухра Салимьяновна, чем вас привлекла эта тема?

Зухра Кутлугильдина: Она возникла в 1988 году. Я прочитала книги Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо" и "Последние свидетели" и подумала: разве наш народ страдал только на фронте, разве в тылу было легче? Все, что производили, выращивали, отправляли на фронт, а сами голодали. Работали все, от мала до велика. Даже детей брали на добычу торфа из болота. Скотину было нечем кормить - она погибала на глазах голодных людей. И в то же время, например, в Чишминском районе отбирали здоровых крепких лошадей, кровь которых шла на изготовление вакцин и сывороток. Такие жертвы были ради фронта и победы. Недаром маршал Жуков говорил, что если бы не героический тыл, мы бы не победили.

Я решила об этом рассказать в память о маме Минсылу Шарифьяновне Туйгильдиной. Ей было 15 лет, когда она стала трактористкой. Работа для подростка непосильная. Вышла замуж за фронтовика, вернувшегося с войны раненым. Отец дал нам с сестрой жизнь и умер в 1953 году, не дожив до тридцати. Сколько таких историй!

Как вы находили своих героев?

Зухра Кутлугильдина: Поначалу, увидев на улице людей "подходящего" возраста, спрашивала, помнят ли они войну, готовы ли рассказать об этом? Если соглашались, то мы встречались, я записывала их рассказы в блокнот, на диктофон. Также помогали знакомые. Например, Альбина Исхакова нашла больше 10 человек. Затем заработало "сарафанное радио". Люди сами ко мне обращались, писали письма.

Неужели им хочется ворошить прошлое, ведь обо всем плохом, тяжелом все стараются забыть?

Зухра Кутлугильдина: Действительно были такие, которые наотрез отказывались рассказывать. Но в основном реагировали хорошо и даже поощряли: пишите, пока мы живы.

Про Башкортостан в годы войны издано немало книг. Но в них сухая статистика или факты. Какой район сколько мяса, яиц или валенок отправил на фронт. А тут - история в преломлении живых человеческих судеб.

Мою идею написать про детей войны подхватили библиотекари Чишминского района. Они опросили ветеранов во всех селах района и выпустили их воспоминания в виде электронного сборника.

В книге - невыдуманные истории. Фото: Гульназ Данилова/РГ

За постперестроечные годы стало известно многое, происходившее как на фронте, так и в тылу, чем нельзя гордиться. Что из этой "области тьмы" узнали вы из общения с ветеранами тыла и детьми войны?

Зухра Кутлугильдина: Меня поразила история, произошедшая в одной деревне. Ненависть к врагу была такой всеобъемлющей, что даже распространилась на учителя немецкого языка. Школьники собрались его убить. И были настроены так серьезно, что он боялся выходить на улицу. В результате ему пришлось уехать.

Зухра Кутлугильдина: Если кому-то эти рассказы помогут понять, что в жизни важно, а что нет - уже хорошо. Фото: Гульназ Данилова/РГ

Многие вспоминают, что в условиях военного времени распоясались свои, облеченные властью сограждане. Отнимали свежеиспеченный хлеб, забирали инструменты - одна женщина вспоминает, как сельчан, пришедших в лес на заготовку дров, лесник заставил нарубить дров ему, а потом отобрал топоры. Дети председателя колхоза встречали людей, шедших с поля, вопросом: ну, кто сколько украл?

Узнала я также и подробности известных событий. Все знают, что в нашу республику эвакуировали десятки заводов. Перевозили оборудование, станки. Но, оказывается, работать на них начинали, не дожидаясь окончания строительства цехов, прямо в чистом поле, на голой земле. Женщины и девушки валили и сплавляли лес. Сколько их погибло в результате несчастных случаев!

Сохраняете ли вы контакт с героями своих книг?

Зухра Кутлугильдина: Со многими - да. Они просят: не бросайте нас, приходите! Особенно я сдружилась с блокадницей Лирой Закиевной Давлетовой. Многие умерли, не дожив до выхода книги. Теперь их дети и внуки берегут книгу, как память.

И все же воспоминаниями о войне сегодня никого не удивить. Наверняка вам не раз задавали вопрос: зачем это надо?

Зухра Кутлугильдина: Если кому-то эти рассказы помогут понять, что в жизни важно, а что нет - уже хорошо. Надеюсь, так и будет. Книга вышла тиражом две тысячи экземпляров, который быстро расходится. Берут не столько для себя, сколько для детей и внуков. Материалом из книги попросили разрешение пользоваться писатели. Кто для романа, кто для пьесы. Это ведь готовые сюжеты, не выдуманные, и в этом их ценность.

В тему

Воспоминания тружеников тыла, в основном женщин, трудившихся в тылу, вошли в первую книгу "Дети войны. История раны", изданную в 2010 году. Во второй книге "Раненое детство" ветеранов уже меньше, а в третьей - "Говорят дети войны" - воспоминания тех, чье детство пришлось на военный период. В первой книге, которая вышла к 65-летию Победы, - 65 ветеранов тыла, во второй, изданной к 70-летию Победы, должно было быть 70, но получилось 115, в последней - уже 125. Зухра Кутлугильдина как автор книги "Говорят дети войны" выдвинута на соискание республиканской премии имени Шагита Худайбердина.

Мнение

Эльза Маулимшина, член Совета при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества:

- Документально-публицистическую книгу Зухры Кутлугильдиной "Говорят дети войны", попавшую мне в руки совершенно случайно, я читала, не отрываясь, весь вечер и всю ночь. Бесхитростные воспоминания жителей нашей республики об их детстве в годы Великой Отечественной войны, выживших, несмотря на нечеловеческие условия, цепляют душу и заново учат радоваться каждому прожитому мирному дню, ценить, казалось бы, совершенно простые вещи, которых дети были лишены из-за войны.

Вспоминаю и рассказы моего дедушки Альтафа, которому было всего пять лет, когда началась война. Он часто рассказывал, как он, босоногий, со своими братьями и сестрами ходил по весне на колхозное поле и собирал гнилую червивую картошку, из которой наша прабабушка варила похлебку.

Я перечитывала некоторые рассказы из книги Зухры Салимьяновны и своей восьмилетней дочке, на которую они произвели сильное впечатление и побудили ее к самостоятельному поиску информации о той войне.

К сожалению, в последние годы участились попытки переписать историю Великой Отечественной войны и нивелировать победу СССР и наших прадедов и прабабушкек, переживших и победивших фашизм.

Поэтому, безусловно, книга Зухры Кутлугильдиной - "прививка" против искажения истории. Она поможет передать память о войне и Победе, героизме наших предков следующему за нами поколению.