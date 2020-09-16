Житель Нижегородской области пострадал при взрыве снаряда

Нижегородская полиция проводит расследование инцидента в Гидроторфе Балахнинского района. Житель поселка пострадал при взрыве снаряда.

Информация о пострадавшем поступила в полицию 15 сентября из центральной районной больницы, куда 30-летний мужчина был доставлен со множественными травмами.

Как сообщает ГУ МВД по Нижегородской области, инцидент произошел на улице Пионерской. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками МВД и Росгвардии были изъяты фрагменты предмета, конструктивно схожего с боеприпасом.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Расследование продолжается.