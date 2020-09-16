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16.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

Косолапый вышел в люди

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 208(8262)
Медведь, вышедший в город, не редкость где-нибудь на Дальнем Востоке или в таежном поселке, но в средней полосе России это, мягко говоря, непривычно. Один мишка уже месяц шастает по Бору - городу в Нижегородской области.
Возле населенных пунктов Нижегородской области медведи не встречались давно. Фото: Илья Тимин/РИА Новости Возле населенных пунктов Нижегородской области медведи не встречались давно. Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Возле населенных пунктов Нижегородской области медведи не встречались давно. Фото: Илья Тимин/РИА Новости

В начале августа житель села Боталово-2 обнаружил на своем участке следы лап медведя и его помет. Совсем недавно его следы жители села видели опять.

Фото: Управление Росгвардии по Камчатскому краю
По центру Петропавловска-Камчатского прогулялся медведь

- Он и на мой видеорегистратор попал, - рассказал корреспонденту "РГ" Алексей Чернигин. - Я сам охотник, поэтому по размеру следа определил, что это примерно пятилетка, самец (самка была бы с медвежатами). Потом, судя по следам, он пошел в сторону Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС. Пытался пролезть к соседу под ворота, видны следы.

- Немного страшновато, конечно, знать, что дикий зверь у нас ходит, - растерянно улыбается соседка Алексея - Наталья Александрова. - Лосей видели, лис, кабаниха с кабанятами перебегала недалеко. Но чтобы медведь...

Председатель правления Борского районного общества охотников и рыболовов Александр Алилуев знает о появлении медведя, к нему и участковый приходил с "сигналом".

- Проблема в том, что это территория населенного пункта, а охота разрешена не ближе двухсот метров от него, - пояснил Александр. - В черте города мы не можем даже применить собаку для гона медведя, поскольку она приравнена к орудию охоты. За нарушение - огромный штраф. Мы и в ветклинику обращались, консультировались. У них есть, конечно, ружье с парализующими ампулами, но оно бьет максимум на пять метров. А какой же зверь так близко к себе подпустит? Да и кто знает последствия от такой ампулы... Может и помереть мишка. А он ведь агрессии не проявляет. Сейчас яблок полно везде, вот он и ходит, ест их. Видели медведя и на ближайшем кладбище. Вероятно, он там конфетками лакомился.

Один из надежных способов обезопасить себя при встрече с медведем - использование петарды. Шумовой эффект плюс запах пороха его точно отпугнут (дикие звери боятся незнакомых запахов).

По словам Александра Алилуева, в числе возможных причин выхода медведя к людям стало открытие сезона охоты 15 августа. В лесах раздаются выстрелы, вот зверь и убегает от них куда подальше.

- А по большому счету это мы вторглись на их территорию, - уверен глава борских охотников. - Бор в два раза разросся за последние 20 лет. У зверей же свой ареал обитания, их природный бионавигатор не изменить.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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