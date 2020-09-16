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16.09.2020 10:54
Рубрика: Власть

Большинство избирателей Новосибирской области поддержали "Единую Россию"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области во всех избирательных кампаниях партия "Единая Россия" одержала убедительную победу. Из 4920 мандатов в представительные органы власти "Единая Россия" получила 3564, или более 72 процентов. Это особо отметил губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи с однопартийцами, одержавшими победу во время выборов, прошедших в Единый день голосования 13 сентября.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Глава региона подчеркнул, что избирательная кампания прошла достойно.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирский губернатор: Избирательная кампания прошла честно и открыто

- "Единая Россия" может отметить безоговорочную победу. Я благодарю всех за то время и силы, которые вы вложили в победу партии, в победу наших единомышленников, - сказал Андрей Травников. - Работаем дальше, на благо развития всей Новосибирской области и отдельных ее территорий.

На взгляд губернатора, самая напряженная борьба развернулась за места в Законодательное собрание региона и Совет депутатов Новосибирска. Так, в заксобрание, которое формируется по смешанной системе (38 депутатов избираются по партийным спискам и 38 - по одномандатным округам), претендовали десять политических партий, из них пятипроцентный барьер преодолели шесть - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, партия "Новые люди", "Справедливая Россия" и "Партия пенсионеров". Всего выдвинулись по одномандатным округам 179 кандидатов и еще 775 - по партийным спискам.

Фото: Правительство Новосибирской области

По данным облизбиркома, у "Единой России" 45 мандатов: 27 по одномандатным округам и 18 по спискам. Еще три мандата получили самовыдвиженцы, поддержанные партией.

В выборах в Совет депутатов Новосибирска приняли участие 13 партий, по одномандатным округам выдвинулось 385 кандидатов, до дня голосования дошли 249.

- В Новосибирске "Единая Россия" тоже получила поддержку большинства. Представлять партию в горсовете будет 23 депутата и есть информация, что еще четыре самовыдвиженца приняли решение о вступлении во фракцию "Единой России", - сообщил Андрей Травников.

"Единую Россию" поддерживает большинство избирателей городов и районов области: в 21 из 22-х представительных органов власти городских поселений и в 413 из 416-х - сельских. В шестой раз на выборах мэра наукограда Кольцово одержал победу член "Единой России" Николай Красников.

Председатель Законодательного собрания шестого созыва Андрей Шимкив поблагодарил всех участников избирательной кампании за работу и выразил надежду на конструктивную работу в седьмом созыве. Депутат Госдумы РФ, координатор общественного движения "Сделай выбор" Александр Карелин подчеркнул, что в Новосибирской области "Единая Россия" стала той силой, которая может не только брать на себя ответственные решения, но и быть объединяющим началом.

Справка "РГ"

По информации облизбиркома, явка на выборах разного уровня составила 28 процентов (в голосовании приняли участие 606,5 тысячи избирателей). Из 4920 мандатов "Единая Россия" получила 3564, или более 72 процентов. У КПРФ - 308 мандатов (6,28 процента), у ЛДПР - 280 (5,69), у "Справедливой России" - 104 (2,11). Все остальные политические объединения набрали в сумме несколько десятков мандатов.

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