Иркутск в этом году сможет избежать подтоплений

В сентябре в озере Байкал ожидается приток до 130% от нормы. В Росгидромете рассказали, что это связано с развитием паводка в бассейне реки Селенга.

Для предотвращения аномалий Росводресурсы увеличили сбросные расходы из Иркутского водохранилища до 2700 м³/с. Это поможет избежать подтоплений на территории Иркутска. При этом Правила использования водных ресурсов Иркутского водохранилища предусматривают максимальный сбросной расход - 6000 м3/с.

Уровень Иркутского водохранилища и Байкала составляет на данный момент 457 метров. Действующее постановление позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 м.

В пресс-службе Росводресурсов считают, что рисков развития неблагоприятных сценариев нет. Иркутская область входит в Перечень приоритетных паводкоопасных регионов России, установление зон затопления и подтопления на территории которых носит первоочередный характер.