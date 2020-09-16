Сохранять производство и рабочие места, выпускать новую продукцию - такие задачи особенно остро встали перед страной во время пандемии. Очевидно, что благополучие страны в любых, даже самых сложных обстоятельствах, зависит от эффективно работающей экономики. Поэтому государство большие надежды возлагает на бизнес. Не только на его экономический, но и на социальный вклад в развитие территорий.

В Алтайском крае предприятия лесопромышленного комплекса еще с советских времен принято считать градообразующими. Крупнейшая компания региона - холдинг "Алтайлес" - продолжает вкладывать деньги в строительство жилья для сотрудников, ремонт детских садов, домов культуры, поддержку значимых культурных и спортивных событий. В своих районах предприятия холдинга хорошо известны как основные благотворители.

Разумеется, на такие компании можно положиться в самую сложную минуту. Например, когда нужна срочная помощь в организации ковидного госпиталя, как это было в Михайловском районе. Благодаря оперативному финансированию в кратчайшие сроки удалось приобрести необходимые средства для организации быта медицинских сотрудников.

Накануне профессионального праздника, Дня работников леса, мы решили узнать, какие еще изменения в регионе произошли благодаря социально ответственному бизнесу.

Поддержка занятости в селе

Год назад холдинг торжественно открыл Павловский ДОК - принципиально новое производство для региона по выпуску плит МДФ. Инвестиции для Алтайского края немыслимые - шесть миллиардов рублей собственных и заемных средств компании. В этом году комбинат получил престижный статус социально ответственного работодателя. Все потому, что на предприятии внедрены технологии мирового уровня, а руководство уделяет большое внимание организации труда. Кстати, Павловский ДОК, а также еще два современных завода холдинга - Рубцовский и Каменский ЛДК - принимают участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости".

Что касается рабочих мест, то в тех районах, где представлены предприятия холдинга, - это, как правило единственный крупный работодатель. Кстати, для сотрудников нового комбината холдинг строит современный экопоселок в Павловске. Первые семьи уже заселились в комфортное жилье.

Для комфортного отдыха

С 2019 года холдинг реализует важнейший социальный проект - обустройство мест отдыха. В Камне-на-Оби реконструировали парк на набережной. Сотрудники Каменского ЛДК очистили территорию от аварийных деревьев и непролазного кустарника, посадили молодые саженцы, привели в порядок стелу, посвященную Дню космонавтики, установили лавочки и урны. Впервые за много лет набережная стала цивилизованным местом отдыха.

В Михайловском районе "Лес Сервис" взял шефство над местным парком - также первым делом привели территорию в порядок, высадили новые деревья. В 2020 году, первый раз за десять лет, здесь устанавливают новые горки, качели, карусели для детского дворика.

В Барнауле холдинг взял под свою ответственность часть парка "Изумрудный". Планируется, что здесь воссоздадут участок ленточного бора с оборудованными местами отдыха для горожан.

Детским садам, школам и ФАП

Многие предприятия компании сотрудничают с детскими садами, оказывают им помощь в ремонте, благоустройстве территории. Детский сад № 7 города Рубцовска благодарит директора Рубцовского ЛДК Владимира Ширяева за систематическую благотворительную помощь дошкольному учреждению. В 2020 году комбинат предоставил декоративный деревянный забор и открытые веранды.

Детский сад "Тополек", что в селе Топольное Угловского района, благодарит директора предприятия "Грин Форс" Павла Баева за финансовую помощь в приобретении краски. Удалось обновить игровую площадку и здание детского сада. Это же предприятие принимало участие в строительстве фельдшерско-акушерского пункта - предоставило тяжелую технику для обустройства монтажа и канализации.

Традиционными стали подарки выпускникам детских садов. Так, в 2020 году предприятие "Содружество" приобрело канцелярские принадлежности для будущих первоклассников Павловского района - это более 600 ребят. Другие предприятия холдинга поздравляют первоклашек на торжественных линейках.

Справка

ЛХК "Алтайлес" - динамично развивающаяся компания лесопромышленного комплекса, которая занимается охраной и защитой лесов, в том числе от пожаров, заготовкой и переработкой древесины, выпуском востребованной продукции из дерева.