Новости

Свыше 60 объектов культурного наследия вернули в Перу из-за границы 07:20
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на запуск 15 ракет 07:04
Трамп озвучил новые сроки появления в США вакцины от COVID-19 06:36
Школы и детские сады в столице Южной Кореи откроют с 21 сентября 06:00
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США 05:50
Трамп пообещал принять меры в отношении ВТО 05:33
Королева Великобритании с 2021 года не будет главой Барбадоса 05:18
Глава ВОЗ: Длительные последствия COVID-19 остаются неизвестными 04:50
Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья 04:29
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку 04:21
Трамп объявил режим ЧП в Орегоне из-за лесных пожаров 04:02
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву 03:51
Пушков назвал "цинизмом и наглостью" заявление Трампа о ликвидации Асада 03:07
Судно для достройки "Северного потока-2" пошло в Германию 03:05
Иран пообещал реализовать право на самооборону в случае угрозы 02:37
Трамп пообещал Ирану "очень справедливую сделку" после выборов 02:13
Ураган "Салли" обрушится на южное побережье США через несколько часов 02:02
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече "нормандской четверки" 01:48
В Новой Зеландии 40 человек пострадали при столкновении автобуса с поездом 01:39
Зеленский поручил создать на Украине центр по производству вакцин 00:24
Средняя ставка по вкладам в РФ снизилась до исторического минимума 15.09.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 15.09.2020
Фрегат "Адмирал Эссен" следит за маневрами эсминца США в Черном море 15.09.2020
ВОЗ: Мир все еще находится в начале пандемии коронавируса 15.09.2020
ВТО: США нарушили права внешней торговли, введя большие тарифы для КНР 15.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 06:49

Интернет пришел в горы

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 208(8262)

В Республике Алтай 87 социальных объектов подключили к высокоскоростному интернету по нацпроекту "Цифровая экономика". Школы, ФАПы, пожарные посты в горных селах получили доступ к сети и теперь не будут отрезаны от мира.

Треть заявлений поступает в Росреестр через интернет

- Качественный интернет получили 46 фельдшерско-акушерских пунктов, 31 сельская школа, девять пожарных постов и пожарная часть регионального управления МЧС, - пояснили в правительстве Республики Алтай. - Причем в шести селах до этого вообще не было связи. А сейчас медработники в селах Улус-Черга, Мыюта, Кумалыр, Актел и Топучая Шебалинского района и поселке Мараловодка Усть-Коксинского района будут постоянно на связи с районными больницами. Они смогут консультироваться, направлять пациентов на обследования. В дальнейшем в этих селах к интернету смогут подключиться и другие организации.

Напомним, что в прошлом году по нацпроекту доступ к сети в республике получили семьдесят школ, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных постов и сельских администраций. А в следующем году к высокоскоростному интернету планируется подключить еще 112 социально значимых объектов региона. Большинство из них находится в отдаленных селах, линии связи сюда приходится прокладывать через непроходимую тайгу и горные перевалы.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

Главное сегодня

Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья
Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения
Пушков назвал "цинизмом и наглостью" заявление Трампа о ликвидации Асада
Судно для достройки "Северного потока-2" пошло в Германию
Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация