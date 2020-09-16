В Республике Алтай 87 социальных объектов подключили к высокоскоростному интернету по нацпроекту "Цифровая экономика". Школы, ФАПы, пожарные посты в горных селах получили доступ к сети и теперь не будут отрезаны от мира.

- Качественный интернет получили 46 фельдшерско-акушерских пунктов, 31 сельская школа, девять пожарных постов и пожарная часть регионального управления МЧС, - пояснили в правительстве Республики Алтай. - Причем в шести селах до этого вообще не было связи. А сейчас медработники в селах Улус-Черга, Мыюта, Кумалыр, Актел и Топучая Шебалинского района и поселке Мараловодка Усть-Коксинского района будут постоянно на связи с районными больницами. Они смогут консультироваться, направлять пациентов на обследования. В дальнейшем в этих селах к интернету смогут подключиться и другие организации.

Напомним, что в прошлом году по нацпроекту доступ к сети в республике получили семьдесят школ, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных постов и сельских администраций. А в следующем году к высокоскоростному интернету планируется подключить еще 112 социально значимых объектов региона. Большинство из них находится в отдаленных селах, линии связи сюда приходится прокладывать через непроходимую тайгу и горные перевалы.