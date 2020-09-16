В следующем году должно состояться открытие Новосибирского областного перинатального центра. Важнейший для региона объект едва не превратился в долгострой, но в 2019-м обрел второе дыхание: губернатору Андрею Травникову удалось добиться выделения средств из федерального бюджета.

Сегодня работы на площадке идут по графику, и через несколько месяцев здание будет сдано в эксплуатацию. Однако для того чтобы перинатальный центр приступил к работе, нужно получить разрешительные документы. А это зависит от технического оснащения. Недаром в июле текущего года на выездном совещании на площадке строящегося центра губернатор отметил, что темп работ ставит задачу скорейшего проведения конкурсных процедур для приобретения оборудования.

Между тем эксперты уверены: сроки проведения торгов не должны отражаться на качестве поставляемой техники. Ведь речь идет о медицинском оборудовании - то есть о жизни и здоровье людей, в данном случае будущих малышей и их мам.

- В прошлом году по итогам проходившего в Новосибирске совещания с руководством "Рос-теха" губернатор предложил госкорпорации в лице холдинга "Швабе" принять участие в оснащении строящегося областного перинатального цент-ра. Предложение вполне обоснованное и дальновидное: это крупный холдинг, у которого есть собственное производство, достаточная материально-техническая база, финансовые ресурсы для того, чтобы свое-временно осуществить проект, - отмечает директор "Швабе-Сибирь" Федор Козорез. - Недаром "Швабе" последовательно занимается комплексным оснащением медицинских учреждений, в том числе перинатальных, высокотехнологичной продукцией, как собственного производства, выпущенной в рамках программы импортозамещения, так и ведущих мировых производителей. Кроме того, у холдинга есть опыт строительства самих перинатальных центров. Всего на счету "Ростеха", в состав которого входит "Швабе", пятнадцать таких учреждений в разных городах России.

Сегодня в России производится не все оборудование, которое необходимо для оснащения современных медицинских учреждений, и приходится привлекать к поставкам зарубежных партнеров.

- Холдинг "Швабе" готов поставлять импортное оборудование на условиях ранее сделанных коммерческих предложений, то есть по ценам на уровне лета-осени прошлого года, - подчеркивает Федор Козорез. - Это не потребует привлечения дополнительных финансовых средств.

- Мы готовы обеспечить поставки всего необходимого оборудования без срывов, строго в соответствии с графиком сдачи объекта, - продолжает директор "Швабе-Сибирь". - При этом гарантируем качество техники, ее полное соответствие задачам перинатального центра и передовому уровню мировой медицины. И также подчеркну, что для нас очень важно мнение самих врачей, обладающих практическим авторитетом в данном направлении, которое "Швабе-Сибирь" всегда учитывает при оснащении медицинских учреждений.

- Мне кажется несправедливым, что третий город России до сих пор не имеет достойного современного перинатального центра, - резюмирует Федор Козорез. - Конечно же, мы готовы сделать все, чтобы в Новосибирске он появился как можно скорее. Поэтому я уверен, что вопросы не только достройки центра, но и его оснащения губернатор Новосибирской области должен взять под свой личный контроль.