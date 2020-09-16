Томские офтальмохирурги извлекли из глаза мужчины кусок проволоки длиной около сантиметра и толщиной в три миллиметра. Сейчас его зрение восстанавливается.

К специалистам Томской областной клинической больницы мужчина обратился в конце августа, хотя инородное тело попало ему в глаз еще весной.

- В мае этого года пациент работал болгаркой, и что-то попало ему в глаз, - рассказал офтальмолог-хирург Евгений Башняк. - Он не придал этому значения, так как не было ни боли, ни дискомфорта. В конце августа он обратился за консультацией к офтальмологу по поводу снижения зрения, и его отправили к нам на операцию. Иначе пациент мог бы потерять глаз.

Как отмечает специалист, просто извлечь проволоку из глаза пациента было недостаточно, последствия травмы - очень серьезные. Поэтому врачи сразу же провели еще две операции, в том числе имплантировали пострадавшему искусственный хрусталик.

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Медики рекомендуют при попадании инородного тела в глаз обильно промыть его водой, закапать антибактериальные капли и незамедлительно ехать в кабинет неотложной помощи. При этом нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. А если неприятность случилась с ребенком, нужно предоставить свидетельство о рождении и документ, подтверждающий личность законного представителя.