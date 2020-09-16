В Барнауле на пешеходном переходе обрушился асфальт

Новости

МВД опровергло задержание целого отдела полиции Псковской области 17:02
СК начал проверку после обнаружения младенца на лавочке в Подмосковье 16:40
Курган остался без света из-за аварии 16:36
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси 16:34
Иркутск в этом году сможет избежать подтоплений 16:32
Лукашенко предложил России провести новые военные учения 16:29
В Петербурге льготникам запретят покупать больше одного проездного 16:29
Зеленский назвал нейтральной позицию Украины по ситуации в Беларуси 15:45
Историк Соколов планировал жениться на Ещенко за месяц до ее убийства 15:44
Вышел трейлер комедийного сериала "Лунная база 8" 15:40
Силуанов: Дефицит бюджета в 2021 году снизится до 2,4% ВВП 15:30
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности 15:20
Глава ОКР приветствовал возвращение Медведевой к Тутберидзе 15:18
Мишустин: В 2021 году РФ сможет выйти на восстановление доходов людей и занятости 15:12
На МКАД столкнулись пять автомобилей 15:04
Тайка Вайтити снимет сериал о пиратах 15:04
Госдума приняла закон о налоговом контроле над выигрышами в казино 14:55
На Украине опубликована новая порция разговоров Порошенко и Байдена 14:54
"Ротору" засчитано техническое поражение в матче РПЛ с "Краснодаром" 14:50
Финал конкурса "Мисс Беларусь-2020" пройдет в сентябре 14:31
В Кремле считают Лукашенко легитимным президентом Беларуси 14:20
Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы 14:17
Гатчина станет столицей Ленинградской области 14:17
Путин может встретиться с лидерами фракций в октябре 14:16
Вышел мрачный трейлер сериала Netflix о Великой французской революции 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 15:17
Рубрика: Происшествия

В Барнауле на пешеходном переходе обрушился асфальт

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Барнауле в центре города из-за коммунальной аварии образовался большой провал на проезжей части прямо на пешеходном переходе.

Фото: страница главы Печенгского района Эдуарда Затоны в соцсети
В Мурманской области обрушился памятник подводникам

Как сообщили в администрации города, никто из пешеходов и автомобилистов не пострадал.

ЧП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна. В генерирующей компании, обеспечивающей город теплом, пояснили что обрушение дорожного покрытия произошло из-за прорыва старой магистральной теплосети, которой уже больше 60 лет. Вода из тепломагистрали подмыла грунт, что и привело к образованию провала.

Теплоэнергетики обнесли огромную дыру в асфальте ограждением и сейчас откачивают воду, чтобы можно было приступить к ремонтным работам на теплосети.

Число жилых домов, которые могут попасть под отключение, специалисты пока не называют, но обещают перевести потребителей на резервные сети, чтобы сократить число отключенных домов.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении акцизов
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси
За сутки в России подтверждено 5670 случаев COVID-19 в 84 регионах
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2"
Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе
Суды обязали пересчитывать стоимость украденного в квартирах
Как проверка водителей на алкоголь может привести к ложным обвинениям