В Барнауле на пешеходном переходе обрушился асфальт

В Барнауле в центре города из-за коммунальной аварии образовался большой провал на проезжей части прямо на пешеходном переходе.

Как сообщили в администрации города, никто из пешеходов и автомобилистов не пострадал.

ЧП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна. В генерирующей компании, обеспечивающей город теплом, пояснили что обрушение дорожного покрытия произошло из-за прорыва старой магистральной теплосети, которой уже больше 60 лет. Вода из тепломагистрали подмыла грунт, что и привело к образованию провала.

Теплоэнергетики обнесли огромную дыру в асфальте ограждением и сейчас откачивают воду, чтобы можно было приступить к ремонтным работам на теплосети.

Число жилых домов, которые могут попасть под отключение, специалисты пока не называют, но обещают перевести потребителей на резервные сети, чтобы сократить число отключенных домов.