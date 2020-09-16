В бюджете Новосибирской области заложены средства на достройку проблемных домов

В бюджете Новосибирской области предусмотрены средства на софинансирование строительства проблемных объектов. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на встрече с участниками долевого строительства и членами ЖСК недостроенных многоквартирных домов №№ 378/1 и 378/2 (стр.) по улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска.

В ходе личного приема, который прошел в правительстве области, обманутые дольщики высказали беспокойство, что в Новосибирской области не предусмотрено региональное софинансирование достройки этих домов. Напомним, федеральная публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (ППК "Фонд") выделяет федеральную субсидию на достройку проблемных жилых домов на условиях софинансирования со стороны регионов.

Андрей Травников пояснил, что депутаты Законодательного собрания области еще в декабре 2019 года приняли соответствующие поправки в бюджет. Согласно им на 2020-2022 годы на софинансирование достройки и подключение к сетям объектов долевого строительства заложено более 800 миллионов рублей. С учетом федеральных средств это позволит достроить 31 дом.

- На сегодняшний день в высокой степени готовности находятся 19 домов. По четырем из них в самое ближайшее время ожидается решение Наблюдательного совета ППК "Фонд". Вопрос еще по 15 домам, в числе которых объекты на улице Дуси Ковальчук, рассматривается "Фондом". Документы по остальным домам находятся в стадии подготовки, - сказал глава региона.

Завершение строительства проблемных домов - в приоритете и на контроле у правительства области, которое ежегодно выделяет на эти цели более 200 миллионов рублей. Средства направляются на подключение домов к сетям ЖКХ, поставку лифтового оборудования, выплату субсидий.

Справка "РГ"

Многоквартирные дома на улице Дуси Ковальчук в 2014 году начинала строить ООО "Партнер-Инвест" (входит группа компаний "ПТК-30"). С 2018 года строительство приостановлено. Компания признана банкротом. В связи с тем, что процедура банкротства не завершена, объекты в ЖСК "Первый дом" и ЖСК "Деловой квартал дом № 2" переданы быть не могут.