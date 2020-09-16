В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

Новости

Завершился ремонт тоннеля рядом с аэропортом Внуково 10:23
Опрос: Почти каждый десятый американец думает, что Холокост начали евреи 10:21
Восемь столичных парков подготовили экскурсионную программу 10:14
Житель Нижегородской области пострадал при взрыве снаряда 10:11
В подмосковных Люберцах нашли младенца, оставленного на лавке 10:02
Путин поздравил Сугу с избранием премьер-министром Японии 09:39
Украина усилила охрану границы с Беларусью из-за паломников-хасидов 09:36
Под Липецком сошел с рельсов грузовой поезд 09:28
Ракова: Еще 1223 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:18
Названы ограничения для участников испытаний вакцины "Спутник V" 09:05
Дворец гимнастики в Лужниках стал победителем премии MIPIM Awards 08:57
У берегов Мексики нашли затонувший корабль для перевозки на Кубу рабов майя 08:18
Властям Ирландии грозит карантин из-за болезни главы минздрава 07:48
В России предлагают отменить комиссию за досрочное погашение кредита 07:36
"Тампа-Бэй" уступила "Айлендерс" во втором овертайме 07:27
Свыше 60 объектов культурного наследия вернули в Перу из-за границы 07:20
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на запуск 15 ракет 07:04
Трамп озвучил новые сроки появления в США вакцины от COVID-19 06:36
Школы и детские сады в столице Южной Кореи откроют с 21 сентября 06:00
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США 05:50
Трамп пообещал принять меры в отношении ВТО 05:33
Королева Великобритании с 2021 года не будет главой Барбадоса 05:18
В Хабаровске суд обязал минздрав купить для ребенка лекарство на 50 млн 05:09
Глава ВОЗ: Длительные последствия COVID-19 остаются неизвестными 04:50
Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья 04:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 09:30
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

Текст: Надежда Столярчук

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин обещал помочь калужским сиротам с жильем

Как рассказали в ведомстве, экс-чиновника подозревают в халатности в рамках исполнения муниципального контракта по приобретению жилья для детей-сирот.

По версии следствия, в 2016 году 59-летний бизнесмен из соседней с Красноярским краем Хакасии, узнав, что власти Ачинского района будут покупать квартиры для сирот, приобрел в том же районе нежилое двухэтажное здание. О том, в каком состоянии на тот момент находилось здание, говорит цена покупки - всего 200 тысяч рублей. Сразу после этого предприниматель перевел его из нежилого в жилое. Затем реконструировал в многоквартирный дом, восемь квартир в котором продал впоследствии районной администрации.

По данным следователей, глава Ачинского района проявил преступную халатность, приобретя это жилье на общую сумму более 6,7 миллиона рублей без обязательной экспертизы жилых помещений на соответствие их требованиям технического задания, тем самым  нарушив требования 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Жить в купленных квартирах оказалось невозможно. По гражданскому иску потерпевших Ачинский городской суд вынес решение, обязывающее администрацию района  расторгнуть с сиротами договоры  социального найма на непригодные для проживания квартиры и предоставить им другое жилье.

В отношении Евгения Розанчугова было возбуждено уголовное дело о халатности  (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

На Урале выяснят, почему дал трещину новый дом для детей-сирот

- С июня 2020 года Розанчугов игнорировал органы следствия, уклоняясь от проведения с ним следственных действий, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск и задержан сотрудниками ГИБДД на основании ориентировки. Во время допроса глава района свою вину в совершенном преступлении  не признал и в содеянном не раскаялся. Следствие планирует в ближайшее время избрать в отношении подозреваемого меру пресечения и предъявить обвинение, - прокомментировала старший помощник руководителя СК региона Ольга Шаманская.

Между тем, уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенно в особо крупном размере") возбуждено и в отношении предпринимателя, продавшего для сирот негодное жилье.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья
В Японии объявили состав нового правительства
Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения
Пушков назвал "цинизмом и наглостью" заявление Трампа о ликвидации Асада
Судно для достройки "Северного потока-2" пошло в Германию
Суды обязали пересчитывать стоимость украденного в квартирах
Как проверка водителей на алкоголь может привести к ложным обвинениям