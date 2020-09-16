В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Как рассказали в ведомстве, экс-чиновника подозревают в халатности в рамках исполнения муниципального контракта по приобретению жилья для детей-сирот.

По версии следствия, в 2016 году 59-летний бизнесмен из соседней с Красноярским краем Хакасии, узнав, что власти Ачинского района будут покупать квартиры для сирот, приобрел в том же районе нежилое двухэтажное здание. О том, в каком состоянии на тот момент находилось здание, говорит цена покупки - всего 200 тысяч рублей. Сразу после этого предприниматель перевел его из нежилого в жилое. Затем реконструировал в многоквартирный дом, восемь квартир в котором продал впоследствии районной администрации.

По данным следователей, глава Ачинского района проявил преступную халатность, приобретя это жилье на общую сумму более 6,7 миллиона рублей без обязательной экспертизы жилых помещений на соответствие их требованиям технического задания, тем самым нарушив требования 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Жить в купленных квартирах оказалось невозможно. По гражданскому иску потерпевших Ачинский городской суд вынес решение, обязывающее администрацию района расторгнуть с сиротами договоры социального найма на непригодные для проживания квартиры и предоставить им другое жилье.

В отношении Евгения Розанчугова было возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

- С июня 2020 года Розанчугов игнорировал органы следствия, уклоняясь от проведения с ним следственных действий, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск и задержан сотрудниками ГИБДД на основании ориентировки. Во время допроса глава района свою вину в совершенном преступлении не признал и в содеянном не раскаялся. Следствие планирует в ближайшее время избрать в отношении подозреваемого меру пресечения и предъявить обвинение, - прокомментировала старший помощник руководителя СК региона Ольга Шаманская.

Между тем, уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенно в особо крупном размере") возбуждено и в отношении предпринимателя, продавшего для сирот негодное жилье.