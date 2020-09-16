В Кузбассе открыли спорткомплекс для паралимпийцев

В кузбасском городе Белово открылся единственный за Уралом физкультурно-оздоровительный комплекс, полностью оборудованный для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.

Чуть больше года назад здесь был пустырь с полуразрушенным стадионом "Металлург", который достался муниципалитету в наследство от обанкротившегося цинкового завода. Средства на модернизацию спортивного объекта нашлись, когда город получил статус областной столицы празднования Дня шахтера. Затраты по областной программе - более миллиарда рублей. И теперь в Белово есть полностью автономное спортсооружение площадью около тринадцати тысяч квадратных метров, с 25-метровым бассейном, трибунами на 150 мест, пятью спортзалами, гостиницей и конференц-залом. И все это доступно всем, включая инвалидов-колясочников.

Первыми объект оценили члены сборной Белова по бочче - спортсмены с тяжелой степенью ДЦП и поражениями позвоночника. До этого они тренировались в поселке Новый городок, где несколько лет назад открылся зал адаптивной физкультуры. Но на новом месте условия куда лучше.

- Мы отрабатываем координацию движений, глазомер, концентрацию внимания. Несмотря на видимую простоту игры (она чем-то похожа на боулинг и керлинг), в поединках присутствует и азарт, и тактика, и стратегия, - рассказывает тренер беловчан Светлана Сарапина.

Ее команда не раз успешно выступала на этапах Кубка России. Так, Павел Кайдалов брал второе место в личном зачете и побеждал в парных соревнованиях.

- Эту игру я впервые увидел во время трансляций с Лондонской паралимпиады. Заинтересовался, но заниматься решился не сразу - спасибо другу, который позвал на турнир. С тех пор тренируюсь уже почти три года - это помогает и поддерживать физическую форму, и находить новых друзей, - говорит Павел.

- Для меня важно то, что можно не только играть, но и общаться. А еще - поездки на соревнования, новые города и масса впечатлений. Я, например, на Кубке России в Севастополе заняла четвертое мес-то, а в Томске выиграла золото в команде, - рассказала Анна Шайдерова.

Сегодня в бочче играют около тридцати беловских опорников, готовятся к Олимпиаде: на XVI Паралимпийских летних играх в Токио разыграют семь комплектов медалей в бочче. При этом "Металлург" может использоваться для подготовки спортсменов-паралимпийцев из разных регионов.

Тем временем

Команда кузбасских спорт-сменов-инвалидов заняла первое место на Всероссийском фестивале "Паракрым-2020". Сибиряки вернулись домой с тремя золотыми и двумя серебряными медалями. Валерий Сурков - лучший в дартсе, Артем Глушков - в пауэрлифтинге, Илья Мысляев - в плавании, а Евгений Дворников - в беге на колясках.