В Кузбассе получателям социальных услуг помогают адаптироваться в обществе

В Кузбассе, благодаря национальному проекту "Демография" и при содействии министерства социальной защиты населения региона, открылись первые интеграционные мастерские для реабилитации пожилых людей и инвалидов с когнитивными и интеллектуальными нарушениями. Цель их создания - проведение социально-психологических и психолого-педагогических занятий для коррекции когнитивной сферы (памяти, внимания, мышления), занятий по развитию образного, логического, творческого и пространственного мышления, мелкой моторики, скорости мыслительных процессов, восприятия, а также психологическое консультирование и коррекция.

Александр Белянин из жилого района Кедровка в Кемерове много лет назад получил травму позвоночника и с тех пор передвигается в инвалидной коляске. К своему новому положению привыкал долго. Особенно тяжело было поначалу, но потом смирился: занятия с психологами из службы социальной защиты даром не прошли.

- Специалисты помогли мне научиться тому, что не получалось делать самостоятельно, - рассказал Александр. - И теперь, когда при реабилитации используются компьютерные технологии, возможности для социальной адаптации значительно расширились.

Применять самые современные методы коррекции познавательной и интеллектуальной сфер своих подопечных Комплексному центру социального обслуживания населения Кедровки позволяет участие в пилотном проекте. Он - важная составляющая региональной системы долговременного ухода и организации сопровождения дневной занятости определенных категорий граждан, нуждающихся в помощи.

- Раньше у нас в отделении дневного пребывания люди преклонного возраста с ментальными нарушениями и деменцией в основном занимались арт-терапией (рисовали, лепили из глины и пластилина). А когда мы открыли интеграционные мастерские, то убедились, что занятия по развитию когнитивной сферы увлекают получателей социальных услуг не меньше. И они возвращаются к нам снова и снова, - отмечает замдиректора центра Елена Каминская.

Работа над созданием интеграционных мастерских началась в прошлом году. При реконструкции помещения и входной группы постарались учесть все аспекты, включая уют и доступность. Зонированное пространство позволяет проводить сразу несколько индивидуальных занятий, сохраняя при этом все необходимые условия безопасности и атмосферу полного погружения в процесс.

Так, улучшить зрительную координацию, концентрацию внимания и памяти помогает тренажер, который заставляет фиксировать взгляд на том или ином объекте. А специальное программное обеспечение в виде игровых сюжетов дает возможность управлять объектами на экране с помощью взгляда. Александр Белянин говорит, что благодаря тренировкам, стимулирующим мозговую деятельность, у него уже улучшилась кратковременная память (что, к слову, особенно актуально для представителей старшего поколения). Это пригодится и в жизни, и в выбранной профессии в сфере ИТ, которую сейчас осваивает кемеровчанин.

Для улучшения когнитивных способностей в интеграционных мастерских используются и другие эффективные методы. Ментальная арифметика развивает нестандартное мышление, что в жизни каждому пригодится, и ее воздействие на память, воображение и скорость мыслительных процессов сложно переоценить. А каллиграфия и спидкубинг полезны для развития мелкой моторики, концентрации и устойчивости внимания. И еще они дарят способность выходить за рамки обыденного представления при решении повседневных задач.

- Во время занятий я оцениваю устойчивость, концентрацию, объем зрительной памяти участников, а в результате они и сами ощущают положительный эффект, - пояснил психолог Комплексного центра социального обслуживания населения Кедровки Андрей Гречко.

В Комплексном центре социального обслуживания населения Кедровки научат ухаживать за тяжелобольными. Фото: Министерство социальной защиты населения Кемеровской области

Андрей Валерьевич устроился в центр восемь лет назад, и за эти годы убедился, как важно вовремя поддержать человека, особенно пожилого и ограниченного в передвижении, помочь ему овладеть современной техникой и гаджетами, которые кажутся чем-то недосягаемым. Но именно они могут сильно облегчить существование.

- Для многих маломобильных людей компьютер и смартфон - незаменимые средства связи с внешним миром, и нередко именно в наших мастерских люди впервые с этими средствами знакомятся, чтобы потом привнести их в свою повседневную практику, - подчеркивает Гречко. - Социальное обслуживание не должно стоять на месте, иначе положительных результатов не достичь. Все люди, в том числе пожилые и инвалиды, должны иметь доступ к современным технологиям и открытиям, чтобы улучшить качество собственной жизни.

Профессиональные психологи, освоившие специальные информационные программы, занимаются с людьми, которым не только трудно сконцентрировать внимание на обычных вещах, но и совладать с эмоциями (отсюда у многих и проблемы с трудоустройством). Стабилизировать свое психоэмоциональное состояние можно, занимаясь на тренажере, позволяющем сознательно контролировать физиологические функции организма - дыхание, мышечное напряжение, температуру тела. Все эти и другие показатели отображаются на экране монитора. А программы специалисты подбирают для каждого участника занятий индивидуально.

С последствиями сильнейшего стресса в мастерских центра борется бывший сварщик Николай Выдря, ставший инвалидом из-за несчастного случая на производстве.

- Занятия мне очень нравятся, благодаря им я научился держать себя в руках. Казалось бы, следить за дыханием и пульсом несложно, а вы попробуйте! Но, когда дышишь правильно, как-то сразу становится проще жить, - говорит Николай.

Физиологическое и эмоциональное состояние взаимосвязаны, и в работе с пожилыми людьми и инвалидами психологи успешно применяют методики, высвобождающие глубинные переживания. Ведь "вытащив" проблемы на поверхность, проще от них избавиться.

- Первые результаты работы интеграционных мастерских показывают: технологии и техники, которые мы используем, делают жизнь получателей социальных услуг более насыщенной и активной. Прошедшие реабилитацию отмечают, что у них улучшаются настроение и концентрация внимания, легче идет процесс запоминания. У людей появляется интерес, они приобретают способность осваивать новые знания и навыки, начиная активно применять их в жизни, - подытожил Андрей Гречко.

В ближайшей перспективе специалисты центра планируют оснастить интеграционные мастерские новым оборудованием и технологиями, продолжая искать новые подходы к реабилитации.

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