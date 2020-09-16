В мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" в Новосибирске проходит выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".

Свыше 200 полотен отечественных мастеров живописи о Великой Отечественной войне "ожили" в восьми тематических залах комплекса с помощью цифровых технологий. Знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы о фронтовых буднях и сражениях, о неизвестных подвигах героев.

Посетители выставки познакомятся с картинами Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других.

- Новый формат выставки позволяет не только увидеть шедевры, но и понять их, представить оживших героев полотен - как будто встретиться со свидетелями тех лет. Каждая картина - это история большой войны в малом, дополненная комментариями, пояснениями, описанием, - рассказал директор исторического парка "Россия - моя история" Алексей Пронин.

Одновременно выставка демонстрируется в 23 регионах - от Москвы до Южно-Сахалинска. Экспозицию готовили больше года, объединив работы из 45 музеев страны.

В Новосибирске основную выставку дополняет региональный проект "Город славен людьми". В нем представлены работы художников-фронтовиков из собрания Новосибирского государственного художественного музея, а также портреты жителей Новосибирской области, трудившихся в годы войны в тылу.

Тем временем

В Новосибирском художественном музее открылась первая в новом сезоне выставка "#Наследие. Шесть историй о...", также посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция объединяет в себе как классические виды искусства (живопись, графика, скульптура), так и современные - digital-art, арт-видео, инсталляция.