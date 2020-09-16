Новости

Свыше 60 объектов культурного наследия вернули в Перу из-за границы 07:20
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на запуск 15 ракет 07:04
Трамп озвучил новые сроки появления в США вакцины от COVID-19 06:36
Школы и детские сады в столице Южной Кореи откроют с 21 сентября 06:00
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США 05:50
Трамп пообещал принять меры в отношении ВТО 05:33
Королева Великобритании с 2021 года не будет главой Барбадоса 05:18
Глава ВОЗ: Длительные последствия COVID-19 остаются неизвестными 04:50
Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья 04:29
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку 04:21
Трамп объявил режим ЧП в Орегоне из-за лесных пожаров 04:02
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву 03:51
Пушков назвал "цинизмом и наглостью" заявление Трампа о ликвидации Асада 03:07
Судно для достройки "Северного потока-2" пошло в Германию 03:05
Иран пообещал реализовать право на самооборону в случае угрозы 02:37
Трамп пообещал Ирану "очень справедливую сделку" после выборов 02:13
Ураган "Салли" обрушится на южное побережье США через несколько часов 02:02
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече "нормандской четверки" 01:48
В Новой Зеландии 40 человек пострадали при столкновении автобуса с поездом 01:39
Зеленский поручил создать на Украине центр по производству вакцин 00:24
Средняя ставка по вкладам в РФ снизилась до исторического минимума 15.09.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 15.09.2020
Фрегат "Адмирал Эссен" следит за маневрами эсминца США в Черном море 15.09.2020
ВОЗ: Мир все еще находится в начале пандемии коронавируса 15.09.2020
ВТО: США нарушили права внешней торговли, введя большие тарифы для КНР 15.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 07:11
Рубрика: Общество

"Оживили" полотна о войне

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 208(8262)
В мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" в Новосибирске проходит выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Знакомые картины о войне на выставке "обрастают" новой информацией. Фото: Татьяна Кравченко Знакомые картины о войне на выставке "обрастают" новой информацией. Фото: Татьяна Кравченко
Знакомые картины о войне на выставке "обрастают" новой информацией. Фото: Татьяна Кравченко

Свыше 200 полотен отечественных мастеров живописи о Великой Отечественной войне "ожили" в восьми тематических залах комплекса с помощью цифровых технологий. Знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы о фронтовых буднях и сражениях, о неизвестных подвигах героев.

Посетители выставки познакомятся с картинами Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирске 95-летний ветеран продолжает писать картины о войне

- Новый формат выставки позволяет не только увидеть шедевры, но и понять их, представить оживших героев полотен - как будто встретиться со свидетелями тех лет. Каждая картина - это история большой войны в малом, дополненная комментариями, пояснениями, описанием, - рассказал директор исторического парка "Россия - моя история" Алексей Пронин.

Одновременно выставка демонстрируется в 23 регионах - от Москвы до Южно-Сахалинска. Экспозицию готовили больше года, объединив работы из 45 музеев страны.

В Новосибирске основную выставку дополняет региональный проект "Город славен людьми". В нем представлены работы художников-фронтовиков из собрания Новосибирского государственного художественного музея, а также портреты жителей Новосибирской области, трудившихся в годы войны в тылу.

Тем временем

В Новосибирском художественном музее открылась первая в новом сезоне выставка "#Наследие. Шесть историй о...", также посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция объединяет в себе как классические виды искусства (живопись, графика, скульптура), так и современные - digital-art, арт-видео, инсталляция.

В регионах Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья
Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения
Пушков назвал "цинизмом и наглостью" заявление Трампа о ликвидации Асада
Судно для достройки "Северного потока-2" пошло в Германию
Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году