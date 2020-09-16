В Новосибирске открылся музей отечественной ретротехники

В Новосибирске открылся уникальный музей отечественной ретротехники. Отполированные до блеска машины - настоящие шедевры.

Как рассказал "РГ" создатель музея Владимир Курдюмов, экспозиция будет меняться каждый год, а то и чаще. Соседний с музейным ангар заполнен машинами, ждущими восстановления (иногда это занимает несколько лет).

- Все началось с того, что мы купили ГАЗ-М1 в удручающем состоянии, - вспоминает энтузиаст. - Нам удалось его отреставрировать. На момент покупки машина стоила порядка 120 тысяч рублей, а в нынешнем состоянии ее цена - в районе девяти миллионов. Было вложено очень много и средств, и сил, и времени. Но о создании музея тогда никто не думал. Просто сделали одну машину, захотелось отреставрировать вторую, потом еще и еще, а ставить-то некуда. Так появилась эта площадка.

Центральное место в музее занимает воссозданный по заводским чертежам легендарный "Руссо-Балт" с фигуркой двуглавого орла на капоте. По словам Владимира Курдюмова, оригинальных машин этой марки сохранилось всего две: одна в санкт-петербургском политехническом музее, второй "Руссо-Балт" грузового и пожарного назначения - в Риге, где и производился автомобиль.

- Из оригинальных деталей здесь только передняя фара 1909 года выпуска и небольшой габаритный фонарь. Их мы нашли в Америке. Отдельные запчасти пришлось заказывать в мастерских по всему миру: покрышки нам отливали в Англии, металлические обода прокатывали в Нидерландах. В машину вложено четырнадцать миллионов рублей, можно было новенький люксовый автомобиль купить. Даже за чертежи пришлось платить, собирали их по частям около десяти лет.

Экспонаты музея уже никогда не выйдут на трассу, путь на волю им заказан. Фото: Татьяна Кравченко

До революции российские машины собирали по уникальным, собственным проектам, в Союзе же долгое время приобретали права на иностранные модели и дорабатывали их. Так Opel становился "москвичом", а Fiat - "запорожцем" и "жигулями". Еще и поэтому ценен новосибирский "Руссо-Балт", машиной уже заинтересовались немцы, хотя до полного восстановления далеко, даже большая часть кузова с деревянной основой не обшита металлом.

За полностью восстановленное авто немецкий музей предлагает больше сотни миллионов рублей. "Но если согласятся купить в таком состоянии - продам, даже думать не стану", - говорит Владимир Курдюмов. Ведь содержание музея - дорогое удовольствие.

К открытию музея приурочили фестиваль ретромашин, на который съехались любители четырехколесной старины из разных регионов Сибири. Кстати, в музее экспонаты встают на "вечный прикол", по словам Владимира Курдюмова, путь на дорогу им заказан. В будущем под каждым из них будет сделан помост из специальных материалов, чтобы покрышки даже не касались пола. А вот участники фестиваля уверены: машина должна ездить.

Александр Рудаков приехал из Гурьевска Кемеровской области - триста километров "Москвич 401" преодолел своим ходом на одном 29-литровом баке, треть топлива даже осталась.

- Когда я нашел эту машину, в ней собака жила, натурально. Кузов использовали как будку возле дома, - вспоминает Александр Рудаков. - Понадобилось три года, чтобы полностью восстановить ее, и теперь колесим по Сибири - это наш 15-й фестиваль. Жена садится "штурманом", и едем хоть на Алтай, хоть в Новосибирск.

У Александра Кима из кузбасского Белова "запорожец" поновее, так и представляет его: "Мой ровесник, 1983 года выпуска". Но сама модель производится с 1979 года, а все, что старше сорока лет, по общемировым стандартам уже ретро. На машине ни царапины, ни ржавчины, хотя даже краска еще "родная", заводская. "Если правильно ухаживать, то советскую технику и реставрировать не приходится - ей сносу нет", - считает владелец "запорожца".

Артем Узварик восстанавливает ретроавтомобили под заказ, на фестиваль приехал за рулем легендарной "Победы". Это один из немногих советских автомобилей, созданных по оригинальному проекту.

- Эта машина, когда мы ее купили, была уже почти списана на металлолом, - рассказал Артем. - Чтобы собрать один автомобиль, пришлось разобрать три. Производство было совсем не таким как сейчас, например кузов - это одна большая деталь, он литой. Днище машины - тоже цельный штамп. Представьте, какие прессы нужны, заводские мощности. Что касается сборки, все делалось вручную, поэтому возникают сложности при реставрации. Скажем, двери на заводе подгонялись под каждый конкретный кузов. Пытаешься ставить дверь от другой, точно такой же машины - не закрывается.

А вот владельцы ретроавтомобилей считают, что они должны ездить. Фото: Татьяна Кравченко

Еще одна проблема реставраторов - в поиске деталей. Главное, что в 50-е годы прошлого века запчасти для машин в СССР массово не выпускались. Опытные автомобилисты делали запасы, и эти запчасти до сих пор хранятся в гаражах по всей России - на них-то и "охотятся" реставраторы.