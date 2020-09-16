Сразу в нескольких районах Омской области появились важные социальные объекты. Среди них - крупнейший в регионе ФАП, сельские культурные центры, модельные библиотеки. А в левобережье Омска распахнул двери новый детский сад.

Новый детский сад на улице Ватутина омичи ждали с нетерпением. Многоэтажные микрорайоны здесь растут

быстро, и потребность в учреждениях для дошколят у молодых семей очень высока. Сегодня начал работу третий корпус детского сада № 65. Здесь будут принимать малышей до трех лет.

Новый корпус рассчитан на 250 ребятишек. На трех этажах, оснащенных лифтом, современной мебелью и оборудованием, помимо игровых комнат и спален, разместился физкультурный зал со скалодромом и даже зимний сад. Наряду с основными занятиями дети смогут посещать десяток дополнительных - от йоги до шахмат. Целый этаж с просторными залами, кабинетами и специальным оборудованием выделен для малышей с ограниченными возможностями здоровья.

- В этом году мы открываем уже четвертый детский сад, - сообщил новоселам глава региона Александр Бурков. - В 2021 году планируем открыть уже десять дошкольных учреж-дений. Все это нам удалось сделать благодаря нацпроекту "Демография".

По словам мэра Омска Оксаны Фадиной, власти ставят перед собой задачу - двигаться синхронно с застройщиками в комплексном развитии территории. И уже приступили к очередным востребованным стройкам.

Отметили сентябрьское новоселье и жители Большереченского района. В селе Старокарасук заработал крупнейший в регионе ФАП, который пришел на смену ветхому и тес-ному помещению. В перечне нового оборудования - электрокардиограф, дефибриллятор, система вентиляции легких и другая современная техника. Обслуживать жителей будут опытные специалисты.

Федеральный и региональный бюджеты выделили на стройку 3,4 миллиона рублей. Доступ к качественной медицинской помощи получили 480 жителей. "То, что есть, и то, что было, - небо и земля", - признаются селяне.

- Программа строительства и оснащения ФАПов действует в Омской области с 2018 года. В прошлом году было построено двадцать пять фельд-шерско-акушерских пунктов, две амбулаторные больницы. В этом году планируем открыть 19 ФАПов, три из них - в Большереченском районе, - сообщил на торжественном открытии Александр Бурков.

После капитального ремонта распахнула двери Исилькульская библиотека. По нацпроекту на ее модернизацию государство выделило 10 миллионов рублей, еще 3,3 миллиона добавил местный бюджет. И теперь это настоящий культурный центр с просторным холлом, каминным залом, кабинетом 3D-моделирования, молодежным клубом, музыкальной зоной, кафе. В пятницу и субботу центр будет работать до 23:00.

На втором этаже библиотеки - детская комната с полками литературы и настольными играми. Здесь же - лекционный, конференц-залы, кабинеты, оснащенные компьютерной техникой. Фонд пополнили четыре тысячи новых книг. На торжественном открытии глава региона вручил исилькульцам комплект российской классики.

На прошлой неделе новоселье отметила модельная биб-лиотека в поселке Ново-уральский Таврического района. Цена вопроса - пять миллионов рублей из федеральной и три миллиона - из муниципальной казны. В ходе модернизации учреждение также оснастили по последнему слову техники, обновили мебель. В фонд поступило шесть тысяч книг. Появилась возможность использовать ресурсы Национальной электронной библиотеки. Дизайн-проект учел потребности людей с ОВЗ.

Еще один новый культурный центр обрели жители Азово. Обновленное здание площадью 2,7 тысячи квадратных метров, выкупленное у "Сбербанка", объединило детскую школу искусств имени Шпета, библиотеку и муниципальный архив. Прежде они размещались в старых, требующих капремонта зданиях, а теперь получили новые просторные апартаменты.

На открытии центра глава региона Александр Бурков подарил юным музыкантам скрипку. Подарок - со смыслом. Сейчас в ДШИ представлено четыре направления - фортепиано, народные инструменты, хоровое пение и изобразительное искусство. А новые условия позволяют открыть и скрипичное отделение. Кстати, теперь у начинающих музыкантов появился и собственный концертный зал, которого прежде не было. Публичные концерты - хорошая возможность совершенствовать свое мастерство.

Справка

Первая модельная библиотека открыта в Омске в прошлом году. В этом к ней добавятся четыре современные сельские библиотеки нового типа, а в следующем году - еще две. В 2019-м также капитально отремонтировано 27 домов культуры. Сейчас работы идут еще на 21 объекте. До конца 2020 года в села поступит шесть автоклубов (столько же мобильных центров регион принял в прошлом году).