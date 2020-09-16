В пострадавших районах Приангарья восстановили 56 социальных объектов

В Тулуне Иркутской области обсудили ход работ во время заседания штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения 2019 года. Оно прошло под руководством главы региона Игоря Кобзева.

На данный момент завершены работы на 29 объектах, которые являются первоочередными. Это школы, больницы, детские сады, учреждения социальной защиты населения. Всего в списке первоочередных 60 объектов. Кроме того, отремонтировано 27 объектов, в числе которых водозаборы, дамбы, дороги, мосты, инженерные сети. Всего в пострадавших районах необходимо восстановить 116 объектов социального назначения. Все они включены в программу восстановления, утвержденную правительственной комиссией по ликвидации последствий наводнения.

Всего же в программу по восстановлению инфраструктуры включено 266 объектов, на 115 из них работы завершены, на 151-м продолжаются работы.

Кроме того, в 2021 - 2023 годах из резервного фонда правительства РФ будет выделен один миллиард рублей на восстановление еще шести социальных объектов, которые изначально планировалось финансировать из областного бюджета. Это четыре школы, дом культуры и один спортивный объект.

Четыре миллиарда из федерального бюджета будет направлено на строительство дамб и инженерных защит в территориях, пострадавших от наводнения. Самые большие сооружения создают в Тулуне и Нижнеудинске. Их протяженность 11 и 17 километров соответственно. Временные дамбы уже готовы. Они справляются с подъемом воды, который произошел из-за проливных дождей. Подрядчикам рекомендовано ускорить ход работ по созданию основных дамб.

- Мы продолжаем контролировать ситуацию с ликвидацией последствий прошлогоднего наводнения в еженедельном режиме. Это масштабная работа. Сегодня мы должны максимально усилить работы с пострадавшими территориями. Для этого необходимо правильное планирование, подготовка документации для объектов, к которым планируется приступить в 2021 году, и контроль выполнения работ там, где они сейчас ведутся, чтобы не допустить просрочек, - сказал Игорь Кобзев.

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