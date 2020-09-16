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16.09.2020 14:48
Рубрика: Власть

В пострадавших районах Приангарья восстановили 56 социальных объектов

Текст: Екатерина Вострикова (Иркутская область)
В Тулуне Иркутской области обсудили ход работ во время заседания штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения 2019 года. Оно прошло под руководством главы региона Игоря Кобзева.
Фото: Правительство Иркутской области Фото: Правительство Иркутской области
Фото: Правительство Иркутской области

На данный момент завершены работы на 29 объектах, которые являются первоочередными. Это школы, больницы, детские сады, учреждения социальной защиты населения. Всего в списке первоочередных 60 объектов. Кроме того, отремонтировано 27 объектов, в числе которых водозаборы, дамбы, дороги, мосты, инженерные сети. Всего в пострадавших районах необходимо восстановить 116 объектов социального назначения. Все они включены в программу восстановления, утвержденную правительственной комиссией по ликвидации последствий наводнения.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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Всего же в программу по восстановлению инфраструктуры включено 266 объектов, на 115 из них работы завершены, на 151-м продолжаются работы.

Кроме того, в 2021 - 2023 годах из резервного фонда правительства РФ будет выделен один миллиард рублей на восстановление еще шести социальных объектов, которые изначально планировалось финансировать из областного бюджета. Это четыре школы, дом культуры и один спортивный объект.

Четыре миллиарда из федерального бюджета будет направлено на строительство дамб и инженерных защит в территориях, пострадавших от наводнения. Самые большие сооружения создают в Тулуне и Нижнеудинске. Их протяженность 11 и 17 километров соответственно. Временные дамбы уже готовы. Они справляются с подъемом воды, который произошел из-за проливных дождей. Подрядчикам рекомендовано ускорить ход работ по созданию основных дамб.

- Мы продолжаем контролировать ситуацию с ликвидацией последствий прошлогоднего наводнения в еженедельном режиме. Это масштабная работа. Сегодня мы должны максимально усилить работы с пострадавшими территориями. Для этого необходимо правильное планирование, подготовка документации для объектов, к которым планируется приступить в 2021 году, и контроль выполнения работ там, где они сейчас ведутся, чтобы не допустить просрочек, - сказал Игорь Кобзев.

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