Жители Новосибирской области выбрали заксобрание

В единый день голосования, 13 сентября, избиратели Новосибирской области выбрали депутатов седьмого созыва Законодательного собрания Новосибирской области. В нем - новые лица. И это, как считает председатель регионального парламента шестого созыва Андрей Шимкив, говорит о конкурентной борьбе за кресло депутата и росте влияния заксобрания.

- Я считаю, в эту избирательную кампанию у нас получилось многое, и теперь предстоит интересная, конструктивная работа. Нормально и естественно, что в парламент приходят новые люди, в том числе и молодежь. Абсолютно уверен, что они точно так же будут работать, как и каждый депутат, на развитие области, города, - поделился впечатлениями о выборах Андрей Шимкив.

По его словам, на протяжении двадцати лет региональный парламент обновляется на 25-30 человек. И седьмой созыв - не исключение.

Отличает нынешнюю избирательную кампанию от предыдущих колоссальная конкуренция - при этом честная и открытая. И это, по мнению Андрея Шимкива, говорит о росте депутатского статуса, о реальной роли депутатов в развитии области. В заксобрание приходят подготовленные и заряженные на результат люди, понимающие то, что от них зависит выполнение наказов избирателей.

Для самого Андрея Шимкива это была пятая избирательная кампания. На избирательном округе № 13, который включает Сузунский район, часть Черепановского и Искитимского районов, за него проголосовали 14 903 избирателя - один из лучших результатов по округам.

Наказы жителей сельских территорий депутату известны. Это дороги, школы, больницы, бассейн и другие спортивные сооружения. Вся та инфраструктура, которая должна быть не только в областном центре, но на каждой территории, даже самой отдаленной. Многое из наказов выполнено за предыдущий созыв, но уже и на нынешний есть список дел.

- Работа началась, - на следующий день после выборов заявил Андрей Шимкив. - Понятно, что в приоритете - решение вопросов, без которых невозможно развитие области и крупного мегаполиса, создание комфортных условий проживания наших граждан, устойчивого социально-экономического развития. Надеюсь, все мы без каких-либо политических передряг будем решать актуальные проблемы.

Так было в шестом созыве, когда даже по самым резонансным вопросам были приняты конструктивные решения. Парламентариям удалось выстроить эффективную работу с правительством области, мэрией Новосибирска и губернатором региона Андреем Травниковым.

- Мы работали на развитие законодательства и экономики Новосибирской области, - подчеркнул Андрей Шимкив.

Депутатам седьмого созыва предстоит эту планку удержать.

О предстоящих изменениях в структуре регионального парламента, анонсированных некоторыми депутатами в завершение политического сезона, Андрей Шимкив распространяться не стал.

Первую, организационную, сессию заксобрания седьмого созыва планируется провести 24 сентября. На ней будет избран председатель, руководители комитетов.

От первого лица

Андрей Шимкив, председатель заксобрания региона шестого созыва:

- Выборы получились конкурентные - на 38 одномандатных округов претендовали 172 кандидата, участвовали семь политических партий, в том числе новые. Конкуренция высокая - в среднем по четыре-пять человек на округе, - но честная. Всем жителям области, принявшим участие в голосовании, хочу сказать огромное спасибо за то, что, независимо от партийной принадлежности, они высказали свое мнение. Я искренне благодарен за оказанную поддержку избирателям на своем округе. Селяне нас поддерживают больше, и я всегда готов отстаивать их интересы.

Справка

Законодательное собрание Новосибирской области формируется по смешанной системе - 38 депутатов избираются по партийным спискам и 38 - по одномандатным округам. По данным облизбиркома, по партспискам "Единая Россия" набрала 38,04 процента, КПРФ - 16,93, ЛДПР - 13,18, "Новые люди" - 7,2, "Справедливая Россия" - 5,99, "Партия пенсионеров" - 5,7 процента. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный избирательный порог.

Таким образом, к распределению мандатов по единому округу допущено шесть партий. В одномандатных избирательных округах 27 мандатов получат кандидаты, выдвинутые "Единой Россией", шесть - КПРФ, два - "Родины". Еще три места - у самовыдвиженцев.

Всего, согласно предварительным результатам, из 76 мандатов депутатов заксобрания "Единая Россия" получит 44. У КПРФ будет 14 мест, у ЛДПР - шесть, у "Новых людей" - три, у "Родины", "Справедливой России" и "Партии пенсионеров" - по два, у самовыдвиженцев - три.