На Ставрополье в поле нашли обугленное тело человека

В окрестностях Невинномысска в Ставропольском крае местные жители после пожара на поле обнаружили сгоревшее человеческое тело.

Изначально в соцсетях очевидцы утверждали, что человек был связан, а во рту у него якобы находился кляп. Однако в следственном управлении СК России по региону эти подробности опровергли.

- Тело действительно нашли, но признаков насильственной смерти не обнаружено. Есть свидетель, который сообщил, что в этом месте мужчина накануне поджигал траву, - рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве.

По факту обнаружения тела за хутором Прогресс начали расследование, сейчас специалисты выясняют причины произошедшего. В Следственном комитете уточнили, что странная поза человека могла быть вызвана воздействием высокой температуры.