В рамках реализации государственной программы РФ "Развитие лесного хозяйства" и госпрограммы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК получили четыре новеньких ВАЗ-2121 "Нива". Из столицы региона эти автомобили повышенной проходимости сразу отправились к месту будущей работы - в Ессентукское, Кисловодское и Бештаугорское лесничества, а также в Георгиевский городской округ.

Ключ для инспектора

"Нивы" будут использоваться для выявления, предупреждения и пресечения нарушений лесного законодательства, браконьерства, а также проведения рейдов и других мероприятий по сохранению лесных и охотничьих ресурсов. Ключи от авто государственным лесным инспекторам Сергею Дроздову, Максиму Кудрявцеву, Марату Шереметову и Игорю Лейбичу вручили первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов.

- Новый транспорт позволит егерям и лесным инспекторам оперативнее реагировать на сигналы о нарушениях природоохранного законодательства, в том числе связанные с лесными пожарами, - отметил Николай Великдань. - Мы приобретаем автомобили пусть и небольшими партиями, но зато регулярно. Хорошо известно: чем лучше обеспечен инспекторский состав техникой, тем лучше обстоит работа на этих участках.

На приобретение лесопатрульной техники и оборудования для государственных лесных инспекторов Ставрополью были выделены средства из федерального бюджета. В нынешнем году уже закуплено 11 автомобилей.

Кроме того, в 2020-м в рамках регионального проекта "Сохранение лесов Ставропольского края" (он является составной частью нацпроекта "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов") приобретено восемь единиц оборудования (мотоблоки, плуг, сеялка лесная, борона) для оснащения государственных бюджетных учреждений (лесхозов), которые занимаются воспроизводством лесов. Таким образом, годовой план пополнения парка специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на Ставрополье выполнен. Современная техника пополнила парк Ессентукского, Кировского, Кисловодского, Левокумского и Ставропольского лесхозов.

Полностью реализована и программа приобретения лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Закуплены 63 единицы: 11 автомобилей "Нива", семь тракторов, по десять грузопассажирских автомобилей и малых лесопатрульных комплексов, грузовой автомобиль, гусеничный трактор "Четра", 17 плугов, две установки высокого давления, четыре воздуходувки. Примечательно, что обновление парка коснулось всех десяти лесхозов края.

Лес под охраной

Кроме того, в регионе выполнен план создания на землях лесного фонда лесных культур - они заняли 54 гектара. Активно ведется формирование запаса семян лесных растений для лесовосстановления. Из намеченных на нынешний год 120 килограммов уже имеется 34. Оставшийся объем планируется заготовить в ближайшее время: это связано со сроками созревания семян древесных пород.

- На выполнение в 2020 году мероприятий регионального проекта "Сохранение лесов Ставропольского края" общий объем выделяемых из федерального бюджета субвенций составит более 75 миллионов рублей. Причем из них уже получено около 74 миллионов, - рассказал Андрей Хлопянов.

В прошлом году лесной фонд края был увеличен: на Ставрополье было высажено более 150 тысяч сеянцев и саженцев. На реализацию регионального проекта "Сохранение лесов Ставропольского края" нацпроекта "Экология" регион получил около 145 миллионов рублей субвенций из федерального бюджета. Кроме того, более 131 миллиона было выделено на оснащение организаций этой сферы пожарной техникой и оборудованием, 11,4 миллиона - на увеличение площади лесовосстановления.

За год на территории Ставрополья было высажено более 150 тысяч сеянцев и саженцев

Как отмечают в минприроды Ставрополья, край полностью обеспечен посадочным материалом, который поставляют шесть постоянных и два временных лесных питомника (они занимают 62 гектара территории). Каждый год в посевных и школьных отделениях питомников выращивается более 225 тысяч сеянцев и более десяти видов саженцев. Среди них - сосна крымская, акация белая, ясень, клен, гледичия и лох узколистный.

- Мы должны работать на опережение: не дожидаясь федеральных средств, выполнять все предусмотренные краевой инвестиционной программой мероприятия. Ведь охрана окружающей среды и рациональное природопользование являются одним из приоритетов политики руководства и правительства региона, - подчеркнул Андрей Хлопянов.

Мониторинг - 24 часа

Сохранению лесного фонда в крае способствует и тщательная подготовка к пожароопасному сезону. Работы здесь ведутся по государственной программе Ставропольского края "Охрана окружающей среды", реализация которой возложена на министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды СК.

Специалисты региональной диспетчерской службы круглосуточно ведут мониторинг лесных и ландшафтных пожаров на всей территории региона. В своей работе они также используют данные Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза. Кроме того, лесхозы укомплектовали противопожарным инвентарем 63 пункта.

Охраной лесов от пожаров на Ставрополье занимаются 12 лесничеств и 10 лесхозов. На их содержание из бюджета края ежегодно выделяется 34,9 миллиона рублей. Во всех лесхозах созданы лесные пожарные станции так называемого первого типа сезонного действия, сформирован и обучен штат работников, подготовлена специальная техника и оборудование. На территории станций находятся вся новая лесопожарная техника и оборудование, приобретенные в прошлом году в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов Ставропольского края" федерального проекта "Сохранение лесов". На выделенные в минувшем году 131,25 миллиона рублей приобретено около 200 единиц техники и лесопожарного оборудования.

По словам специалистов, по-прежнему немало бед приносят ландшафтные пожары, при которых огонь приходит из соседних районов. Поэтому главы муниципалитетов и городских округов следят за тем, как идет обустройство территорий землепользователей, имеющих общую границу с землями лесного фонда. В первую очередь это относится к их очистке от сухой растительности и создание так называемых минерализованных полос.

Кроме того, инспекторские службы минприроды Ставрополья занимаются профилактикой ландшафтных пожаров и сельско- хозяйственных палов, что необходимо для обеспечения защиты сельхозугодий от зарастания сорной растительностью и выжигания сухостоя.

Ставка на экологию

Ставропольский край по итогам 2019 года продолжает занимать лидирующие позиции в рейтинге субъектов России с благоприятной экологической обстановкой. Это подтверждается сведениями Росстата, Росгидромета, а также данными "Ставропольского центра государственного экологического мониторинга" (его основной задачей в 2020 году является ведение регулярных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод, берегов и водоохранных зон рек).

За первое полугодие текущего года проведено опробование поверхностных водных объектов по 20 стационарным гидрохимическим створам, проведены три дополнительные пробы грунта и 21 анализ проб воды, также выполнены лабораторные исследования. Общее количество отобранных проб подземных вод за второй квартал составило 41. Все они показали результаты, соответствующие нормам предыдущих лет.

Состоялись выезды для мониторинга состояния атмосферного воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории в Невинномысск, Кисловодск, Ставрополь, Буденновский, Кочубеевский, Шпаковский районы и Георгиевский городской округ.

Надежный щит

В крае устанавливают границы лесопарковых зеленых поясов. Эти работы ведутся по поручению губернатора Владимира Владимирова. Уже создано семь "зеленых щитов" общей площадью около 8,6 тысячи гектаров. Самый внушительный - в Ставрополе (4,3 тысячи). Остальные расположились в регионе Кавказских Минеральных вод: в Пятигорске (2,2 тысячи гектаров), Кисловодске (992), Железноводске (518), Ессентуках (327), Лермонтове (225) и Минеральных Водах (31).

Кстати

Утвержденная государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды" на 2020 год предусматривает общую сумму финансирования около двух миллиардов рублей (из них около 568,7 миллиона - из краевой казны, более 1,4 миллиарда - из федерального бюджета).