Два ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Балтийского моря

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над акваторией Балтийского моря. На отдельных участках пути их сопровождали российские истребители Су-35 и истребители F-16 ВВС Дании, F-22 ВВС Италии и Германии, Миг-29 ВВС Польши, Гриппен джаз 39 ВВС Швеции.

Об этом в среду, 16 сентября сообщили в министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что летчики Ту-160 находились в небе более восьми часов.

Данный полет выполнялся по плану. Военные постоянно летают над акваториями Арктического региона, северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"РГ" не так давно сообщала о том, что Ту-160 пролетели над акваториями Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Их сопровождали истребители Норвегии. В пути ракетоносцы находились 10 часов.