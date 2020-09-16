Город Гатчина станет столицей Ленинградской области, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ожидается, что столичный статус города до конца года закрепят в уставе региона. В ближайшие два года органы власти Ленобласти, которые сейчас базируются в Петербурге, переедут в Гатчину.

Сейчас Ленинградская область не имеет своей столицы. Каждый год в рамках празднования Дня Ленинградской области выбирается временная столица, где устраивается концерт. Также накануне подготовки к Дню Ленинрадской области временной столице выделяются дополнительные деньги на благоустройство, когда строятся общественные пространства, приводятся в порядок набережные. Поэтому каждый город старается бороться за статус временной столицы. В разные годы празднование проводилось в Выборге, Сланцах, Бокситогорске.

В пресс-службе регионального правительства говорят, что место ежегодного празднования по-прежнему будет определяться на конкурсной основе.