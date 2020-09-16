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16.09.2020 15:44
Рубрика: Происшествия

Историк Соколов планировал жениться на Ещенко за месяц до ее убийства

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, всерьез планировал на ней жениться. Пара даже подала заявление в ЗАГС. Справка из Дворца бракосочетаний №1 на Английской набережной была зачитана на заседании Октябрьского районного суда, где рассматривается дело Олега Соколова.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Названа причина ссоры историка Соколова с Ещенко в день убийства

Пара подала заявление 10 июля 2019 года и на 3 октября была назначена свадьба. Но она в итоге не состоялась.

Судья поинтересовалась причинами, из-за которых церемония расстроилась. Олег Соколов объяснил, что пара планировала устроить большой праздник, но средств на это не было. В ноябре 2019 года пара должна была подать новое заявление, чтобы пожениться в 2020 году. Но в ЗАГС Соколов и Ещенко больше не пошли. 9 ноября прошлого года части расчлененного тела девушки нашли в реке Мойке.

На заседании также было озвучено, что Олег Соколов подал в суд на свою бывшую возлюбленную, которая осенью прошлого года сообщила о том, что историк избивал ее в период их отношений. В частности, это прозвучало в фильме "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона". Историк требует от экс-возлюбленной выступить с опровержением, а от онлайн-платформ, чтобы они удалили фильм со своих хостингов.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточняют, что исковое заявление направлено по почте и пока в Петроградский районный суд оно не поступило.

Сам Олег Соколов сейчас находится в "Крестах". Сегодня ему продлили арест еще на три месяца, до 23 декабря 2020 года.

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